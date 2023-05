Porno je všude, proč moje nahota ve Volze vyvolala senzaci? diví se Krejčíková

Zastihnout Anetu Krejčíkovou je v tento čas náročné, herečka je v jednom kole. Finišují zkoušky novinky Bach a synové v pražském Divadle na Vinohradech, kam brzy nastoupí do angažmá. Vedle toho stále natáčí Ulici a jako matka dvou malých dětí se stará o rodinu.

„Dá se to stíhat, pokud chcete. Samozřejmě je to někdy náročné. Třeba zrovna nyní, když do toho frmolu, kdy se snažím najít balanc mezi hospodyňkou, mámou a herečkou, vstoupí divadelní zkoušení,“ popisuje.

Vaše tvář se nyní objevila v seriálu Volha. Cítíte nějaký zvýšený zájem, nebo se nic nezměnilo? Co se práce týče?

Co se práce týče, nic se nezměnilo. Ale co se týče zájmu některých médií, dávala jsem nedávno na Instagram vyjádření, že tohle jsou přesně věci, co mě štvou.