Nejen pro padesátníky. Sokolova Linda Vista láká na Fridricha s Gondíkem

Nejoblíbenějším vlastním dílem současného amerického dramatika Tracyho Lettse je prý teprve čtyři roky starý počin Linda Vista.

Takzvané „nadějné vyhlídky nenapravitelného mizantropa“ vypráví příběh jistého Wheelera, opraváře foťáků, který se konečně rozhoupal a odstěhoval z provizorního útočiště v garáži bývalé ženy. Potýká se s nastupující krizí středního věku a poohlíží se po novém vztahu.

Lettsovu předposlední hru od listopadu uvádí pražský Činoherní klub v české premiéře. V režii Ondřeje Sokola se v hlavní roli představil Vasil Fridrich a dále Dalibor Gondík, Ondřej Malý či Lucie Žáčková a Sandra Černodrinská.

„Linda Vista byla láska na první přečtení. Já se snažím vždycky číst novou hru jako divák, vnímat ten text bez předsudků, bez naprosto zbytečných intelektuálních nebo realizačních předpojatostí. A Linda Vista mě prostě naprosto zasáhla. A ten můj obdiv k ní trvá. S každou zkouškou přicházím na další a další ‚proč‘, a s každou zkouškou je ta hra něčím jiná,“ vyznává se režisér.

Sokol přiznává, že mu hrdina jako vrstevník konvenuje, rozhodně prý ale nejde o kus určený jen padesátníkům.

„Ta hra má obrovský tematický záběr. Já miluju Kunderovy romány, ten jeho ojedinělý způsob, kdy má autor zároveň jakousi rodičovskou lásku k postavám, které stvořil, ale zároveň se nebojí obětovat jejich ‚štěstí‘ a osud ‚vyššímu principu‘ tématu díla. A v téhle hře, mám pocit, jsem našel autorský přístup, který se divadelně tomu Kunderovu nejvíc podobá,“ přemýšlí Sokol.

Předloha oslovila i Vasila Fridricha, představitele titulní role. „Něco tak rozkošného, křehkého, zábavného a bolavého jsem dlouho nečetl. Je to pokaždé stejná výzva – udělat tu figuru co nejlíp sám za sebe. Udělat z toho textu jevištní podobu, která nejlíp obstojí v tom daném čase a na tom místě, kde to budeme dělat. Je v podstatě jedno, jestli člověk hraje malou nebo velkou roli. Vždycky, jakkoli je to klišé, to prostě stojí a padá s tím nejkratším a nejhorším výkonem,“ přemýšlí herec.

Fridrich zdůrazňuje, že v novince Činoherního klubu jsou všechny role špičkově obsazené. „Já bych nic dopředu neprozrazoval, protože všechno můžete objevovat spolu s námi a pronikat do toho světa. Nepotřebujete si nic načíst, nic zjistit. Nejlepší možná příprava na tu inscenaci je, že žijete svůj vlastní život,“ dodává herec.

Novinku Linda Vista uvedou v Činoherním klubu v sobotu 27. listopadu a následně 19. prosince.