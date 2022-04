Boj o sympaťáka roku opravdu nesvádím, říká herec Vasil Fridrich

Když se připravuji na rozhovor, většinou se snažím najít si nějakou věc, kterou mám se zpovídaným člověkem společnou. U vás mě zaujalo, že váš tatínek je, stejně jako můj, zubní lékař.

Nejen tatínek, ale i všichni tři moji bratři!

Bál jste se zubaře, když jste byl malý?

To mě vůbec nenapadlo. Často jsem chodil za tátou do práce, takže mi to připadalo naprosto přirozené. Když se na základní škole chodilo na povinné preventivní prohlídky, já na ně díky tátově péči nemusel a měl jsem volný den. A naštěstí ani později jsem nezažil žádné příliš bolestivé vyšetření, takže opravdu nemám důvod se zubařů obávat.