2028. Na Štvanici hrají o světě, jejž předpověděla Greta Thunbergová

„Nesnažili jsme se o inscenaci pojednávající o jejím životě,“ vysvětluje autor textu i režisér Marián Amsler. „Vnímáme ji jako symbol boje za klima. A snažíme se, aby inscenace v sobě měla obě strany, názory pro i proti,“ říká k novince, která má v úterý večer premiéru v rámci Letní scény Štvanice.



„Snažíme se zmapovat i všechny kontroverzní diskuze, které osobnost Grety ve společnosti vyvolává,“ pokračuje autor. Konkrétně uvádí jako příklad klimaskeptické tendence či názory na její osobu skrze psychiatrickou diagnózu.



Amsler prý už delší dobu hledal hru, která pojednává o ekologických tématech. „Nenašli jsme ale žádný titul, který by fungoval v našem kontextu. Proto jsme se rozhodli pro autorskou inscenaci,“ vysvětluje. Při psaní vycházel přímo z Gretiny knihy, ale i z mnoha vědeckých textů a výzkumů. „Hra se skládá z velkého množství materiálu. Obsahuje ale i dramatický příběh, čtyři postavy cestují na sever,“ popisuje.

Dějově je představení Greta zařazeno do roku 2028. „Vychází to z jednoho jejího dva roky starého projevu, kde zmínila, že jsme deset let od vyvolání nezvratné řetězové reakce, která změní svět,“ vysvětluje autor sci-fi námět ukazující apokalyptický obraz budoucnosti.

„Snažíme se nepůsobit příliš moralisticky, zároveň si ale myslíme, že tu klimatická krize probíhá a Greta na ni neustále upozorňuje,“ dodává. „Spoustu lidí jí vyčítá, že nepřináší nějaké řešení. Ta ale nejsou na jednotlivcích, je třeba se tomu věnovat globálně, společensky,“ zamýšlí se Amsler.

Sama Greta se jako postava v novince neobjeví. „Ukazuje se tam ale v různých odkazech. A máme tam i různé konspirační teorie, kdo všechno za ní stál či nestál. Nabízíme různé možnosti výkladu,“ upozorňuje autor.

V novince hrají Natália Drabiščáková, Milada Vyhnálková, Michal Bednář a Jiří Böhm. Greta se na letní Štvanici, konkrétně na scéně pod Hlávkovým mostem, objeví třikrát. Na podzim se pak zařadí do repertoáru uvnitř Vily Štvanice.

Trailer k představení Greta: