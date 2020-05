Vtipkujeme, že lépe by se hrálo v Hornbachu, říká ředitel Švandova divadla

Jste jedno z mála velkých pražských divadel, které tuto sezonu ještě obnoví provoz. Co je hlavním důvodem takového kroku?

Zahájíme provoz, protože nám dosavadní hygienická opatření umožňují hrát alespoň šest inscenací, u kterých předpokládáme, že se při vyprodaných 100 místech zaplatí náklady na jejich provoz. Takže to chceme zkusit. Zajímá nás také, jak se budou diváci chovat – jinými slovy, jak půjdou na odbyt vstupenky. Za normálních okolností by představení, která teď ještě do konce sezony nasazujeme, byla v plné kapacitě vyprodána, s napětím tedy nyní každý den sleduji, jak se prodej vyvíjí.

Byl by pro vás současný stav plný omezení udržitelný dlouhodobě?

Dlouhodobě je pro nás situace s omezením kapacity hlediště hraniční. Zvýšení limitu na 500 diváků nám moc nepomohlo, protože nás stále omezují jejich povolené rozestupy: dispozice Švandova divadla nám tak umožňuje naplnit náš Velký sál s 300 místy maximálně 111 diváky. Což je jen o jedenáct lidí víc nad původně povolenou stovku. Pokud by tato opatření ovlivňovala i celou příští sezonu, byla by to katastrofa.

Je pro vás červnové hraní finančně výhodnější, než nechat až do září zavřeno?

Minimálně polovina repertoáru se momentálně hrát nedá, bylo by to nehospodárné. Stávající opatření nás ale budou zřejmě limitovat i v příští sezoně, to se zkrátka může stát. Takže mým úkolem je hledat cestu, jak zabezpečit základní provoz smíchovské scény pro veřejnost stůj co stůj, a přiznám se, že je to trochu „Hlava XXII“… Ale v tuto chvíli beru červnové hraní také jako test – vítám možnost vyzkoušet si, jak se bude veřejnost chovat a zda se do divadla vrátí bez obav.

Jaké jsou pro herce podmínky ohledně testů na koronavirus? A jak je toto velká zátěž v rozpočtu?

Věřím, že povinnost herců testovat se bude zrušena dřív, než začneme hrát. Máte pravdu, že jde o další finanční zatížení nákladů na představení. V tuto chvíli platí, že herci musejí mít před nástupem do divadla maximálně čtyři dny starý test, který by se měl následně opakovat po každých čtrnácti dnech. Jinak je těch opatření mnohem víc, často mi nedávají smysl. Například to, že si diváci nemohou – tedy podle toho, co platí nyní – koupit v červnu v divadle ani balenou vodu. Přitom se ale budou zároveň otevírat vnitřní prostory restaurací a kaváren. Jeden můj kolega z většího pražského divadla mi v takové hořké legraci napsal, že bychom měli hrát v Hornbachu, tam kapacita omezena není.

V tiskové zprávě uvádíte, že máte ke hraní vhodný typ klimatizace. Museli jste tuto techniku před otevřením konzultovat s epidemiology?

Švandovo divadlo je členem Asociace profesionálních divadel, jejíž zástupci jednají s ministerstvem kultury a účastní se rozhovorů i s kompetentními epidemiology. Odtud přišlo doporučení, jaký typ výměny vzduchu v divadle je v současných podmínkách vhodný. A právě klimatizace, kterou ve Švandově divadla máme, vhodná je.

Původně avizovaná spolupráce s Divadlem Ungelt nakonec nevyšla, divadlo u vás koncem května a v červnu nakonec hostovat nebude. Proč?

S Ungeltem jsme se dohodli obratem a vzájemná ochota najít za současných svazujících podmínek nějaké dobré řešení byla na obou stranách velká, jenže jsme narazili na řadu provozních překážek. Roli hrál i krátký čas na přípravu, v němž zkrátka nebylo možné zamýšlené inscenace Ungeltu už koncem května do Švandova divadla přenést. Takže se přidržíme našeho úplně původního plánu spolupráce, který počítá s hostováním Ungeltu od září v sezoně 2020/2021.

Léto pro nás ale bude každopádně i tak dost pracovní: protože nevíme, jestli a kdy nás zasáhne druhá vlna epidemie, rozhodli jsme se, že část letních prázdnin věnujeme mimo jiné zkoušení nových inscenací. A do toho nás čeká o prázdninách ještě velká rekonstrukce studiové scény, kterou bychom měli znovu otevřít v listopadu premiérou inscenace Zabíjejte popírače klimatických změn.

Ovlivní nějak současná situace vaši příští sezonu?

Sezonu se nám zatím povedlo udržet téměř beze změn. Premiéru Lady Macbeth z Újezdu jsme měli naštěstí v sobotu 29. února, tedy ještě před vyhlášením nouzového stavu. Jediným zásahem do letošní sezony tak bylo přesunutí premiéry inscenace Adamova jablka Jiřího Pokorného z dubna 2020 na sezonu 2020/2021. Z té tím pádem vypadl titul Dvorní šašci, které se chystáme uvést o sezonu později.