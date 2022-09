Šanci na Thálii má Stivínová, Rašilov i Vondráček. Celoživotní dostane Němec

Přehled nominovaných na Ceny Thálie 2022 ČINOHRA - ženy Veronika Korytářová (Vlasta Burian v inscenaci Burian, Divadlo F. X. Šaldy) Zuzana Stivínová (Vassa v inscenaci Vassa Železnovová, Národní divadlo) Markéta Matulová (Julka v inscenaci Šikmý kostel, Divadlo Petra Bezruče) ČINOHRA - muži Saša Rašilov (Borchert v inscenaci Moje říše je z tohoto světa, Studio Hrdinů) Tomáš Kobr (Tomáš v inscenaci Perplex Jihočeské divadlo) Jan Vondráček (Major Alexejev v inscenaci Konec rudého člověka, Divadlo v Dlouhé) MUZIKÁL - ženy Kristýna Daňhelová (Jane Eyrová v inscenaci Jane Eyrová, Městská divadlo Brno) Hana Fialová (Áda Harrisová v inscenaci Květiny pro paní Harrisovou, Národní divadlo moravskoslezské) Stanislava Topinková Fořtová (Norma Desmond v inscenaci Sunset Boulevard, Divadlo J. K. Tyla) MUZIKÁL - muži Lumír Olšovský (Henry Higgins v inscenaci My Fair Lady, Divadlo J. K. Tyla) Tomáš Šulaj (Jidáš Iškariotský v inscenaci Jesus Christ Superstar, Slovácké divadlo) Roman Tomeš (Hedwig v inscenaci Hedwig a její Angry Inch, Malostranská beseda) BALET - ženy Natalia Adamska (Carmen v inscenaci Carmen, Národní divadlo moravskoslezské) Jarmila Hruškociová (Katherine v inscenaci Lady Macbeth – 1865, Divadlo J. K. Tyla) Alina Nanu (Julie v inscenaci Romeo a Julie, Národní divadlo) BALET - muži Francesco Fasano (Don José v inscenaci Carmen, Národní divadlo moravskoslezské) Sebastiano Mazzia (Alex v inscenaci Mechanický pomeranč, Jihočeské divadlo) Sergio Méndez Romero (On v inscenaci Sólo pro tři, Moravské divadlo) OPERA - ženy Jana Sibera (Manon Lescaut v inscenaci Manon, Národní divadlo moravskoslezské) Doubravka Součková (Morgana v inscenaci Alcina, Národní divadlo Brno) Petra Šimková Alvarez (Žena v inscenaci Očekávání, Národní divadlo) OPERA - muži Joachim Bäckström (Peter Grimes v inscenaci Peter Grimes, Národní divadlo Brno) Martin Bárta (Jago v inscenaci Otello, Divadlo F. X. Šaldy) Dalibor Jenis (Nabucco v inscenaci Nabucco, Národní divadlo Brno) ALTERNA Eliška Brtnická (perfomerský výkon v inscenaci Hang Out, KD Mlejn) Miřenka Čechová (performerský výkon v inscenaci Baletky, Spitfire Company) Lucia Kašiarová (performerský výkon v inscenaci Mnohodinec, Studio Alta) Nela H. Kornetová (performenský výkon v inscenaci Badman, Studio Alta) Petr Krušelnický alias Krusha (performerský výkon v inscenaci Průvodce peklem_Lido di Dante) LOUTKOHERECTVÍ Gustav Hašek (Matěj Kopecký v inscenaci Bratři naděje, Divadlo Minor) Václav Jelínek (Antonín Kopecký v inscenaci Bratři naděje, Divadlo Minor) Jan Popela (Zlá sudička v inscenaci Šípková Růženka, Divadlo Drak) Pavol Smolárik (Vojtěch Kopecký v inscenaci Bratři naděje, Divadlo Minor) Antonín Týmal (Mladý lesní adjunkt, Mladý vlk a další role v inscenaci Babička Červené Karkulky dnes slaví narozeniny!, Naivní divadlo)