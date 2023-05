„Byl to naštvaný muž.“ Kytaru rozbitou Cobainem vydražili za 600 tisíc dolarů

Frontman Nirvany a průkopník grunge během své hudební kariéry rozbil několik kytar značky Fender. „Byl to naštvaný muž a na pódiu to bylo znát. A bylo to patrné i z toho, jak zacházel se svými nástroji,“ řekl agentuře AFP Kody Frederick z aukční síně Julien’s Auctions.

Nyní vydražená kytara byla zničena, když Nirvana pracovala na svém průlomovém albu Nevermore. Prošla opravou, ale hrát na ni již nelze.

Nástroj podepsali všichni tři členové kapely stříbrným fixem. Je na něm také Cobainovo srdečné věnování jeho kamarádovi a kolegovi z branže Marku Laneganovi, jenž loni zemřel. Cobain, který své jméno v podpisech často komolil, se podepsal jako Kurdt Kobain. Kytaru daroval Laneganovi během severoamerické části turné Nevermind v roce 1992.

Fender Stratocaster šel do prodeje s odhadovanou cenou 60 000 až 80 000 dolarů. Závěrečnou nabídku ve výši 596 900 dolarů označila aukční síň za ohromující. Totožnost kupce není známa.

Před dvěma lety se za šest milionů dolarů prodala akustická kytara, na kterou Cobain v roce 1993, několik měsíců před svou smrtí, nahrál slavný akustický koncert. Album MTV Unplugged in New York vyšlo po jeho smrti, dosáhlo vrcholu v žebříčku Billboard a získalo cenu Grammy.