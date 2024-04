Před třiceti lety zemřel Kurt Cobain. Kdo další patřil do osudného Klubu 27?

V pátek to bude třicet let, co zemřel legendární zpěvák skupiny Nirvana Kurt Cobain. Svým tragickým odchodem připomněl neoficiální existenci pochmurného spolku. Klub 27 je temně zvučící označení pro skupinu talentovaných umělců, kteří tragicky zahynuli v mladém věku. Připomeňte si ikony tohoto tragického klubu, mezi které patří také legendární kytarista Jimi Hendrix, rebelující zpěvačka Janis Joplinová nebo charismatický frontman rockové kapely Doors, Jim Morrison