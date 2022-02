Lokti už nebude chybět zvuk zvonů, do Velikonoc do kostela dorazí Anežka

„Loket o své zvony přišel hned dvakrát. Nejprve za první světové války, kdy byly z kostela svatého Václava sejmuty zvony pro válečné potřeby rakouské monarchie. Ve 20. letech 20. století se je podařilo obnovit. Během jednoho roku tehdy obyvatelé Lokte dali dohromady prostředky na odlití čtyř nových zvonů. Bohužel, v roce 1942 byly i ty odvezeny a zničeny,“ říká předsedkyně spolku Loketské zvony Jitka Hlavsová.

Spolek Loketské zvony od roku 2018 pořádá sbírku na nové zvony v kostele sv. Václava v Lokti. V roce 2019 se mu již podařilo zrenovovat původní nejmenší zvon sv. Florián (130 tisíc korun), který ve zvonici zůstal. Prošel kompletní opravou a je opatřen elektropohonem.

Letos členové spolku rozhodli, že odlití tří nových zvonů svěří dílně Leticie Vránové-Dytrychové z Brodku u Přerova, která je i navrhla. Největší zvon bude vážit 500 kg, střední 320 kg a nejmenší 220 kg.

Zvony svou celkovou hmotností odpovídají původním, které v kostele visely do roku 1917, respektive do roku 1942. Laděné budou do tónů a1, c2 a d2. Ten, který ponese jméno patronky českých zemí, je prostředním z nich.

Náklady na jeho odlití jsou více než 400 tisíc korun. Prozatím ale půjde jen o zvon samotný, bez technického vybavení a elektropohonu. Zvon laděný do tónu c2 má průměr 80 centimetrů. Díky sbírce už spolek Loketské zvony získal téměř celou potřebnou částku. Svatá Anežka by tak mohla vzniknout během března a dubna s tím, že by se obyvatelům Lokte představila o Velikonocích.

„Stovky let patřil zvuk zvonů k běžnému obrazu města a kulturní krajiny ve střední Evropě. Ohlašovaly nejen denní dobu, ale provázely člověka na jeho cestě životem prakticky na každém kroku. Jejich odlití bylo velkou událostí, stejně jako bylo zlomovou a traumatickou součástí společenské paměti i snímání zvonů během válek. Pro dnešního člověka je velmi náročné představit si, jak významná byla úloha zvonů ve společnosti,“ řekl o významu zvonů historik Miloš Bělohlávek.