Uvězněné kočky byly odsouzené k smrti, azyl našly v rekonstruovaném pokoji

„Když šel můj známý minulý pátek ze Sokolova na Vránov, našli v křoví poblíž silnice klec. Ležela. Uvnitř byly tři dospělé kočky a sedm koťat různého stáří. Jedna byla ve vysokém stupni březosti, rodit měla už každou chvíli,“ uvedla Anna Křehlíková.

V Sokolově vede útulek Láskou ke kočkám. Jak dlouho ta zvířata přežívala v těsné kleci, si netroufá odhadnout.

„V kleci byly misky s nějakým jídlem, ale na těch kočky ležely. Klec byla špinavá, protože neměly kam jít na záchod. Takže si dokážete představit, v čem byly a jak vypadaly. Kdyby si jich lidé nevšimli, tak by v té kleci zůstaly, dokud by nezemřely. Kdo tohle mohl udělat?“ nechápavě pokrčila rameny rozlobená Anna Křehlíková, která se obrátila na Policii ČR.

„Můžeme potvrdit, že jsme oznámení přijali. Případem se zabývají policisté z obvodního oddělení Sokolov-venkov,“ řekl policejní mluvčí Jan Bílek.

Nálezci okamžitě spustili záchrannou akci. Zavolali strážníky sokolovské městské policie a ti kontaktovali útulek. „Jenže co s tolika kočkami? Nemám tak velkou karanténu. Musela jsem pro ně nejdříve připravit prostor,“ povzdechla si Anna Křehlíková.

Protože byla naštvaná, zveřejnila příběh s ostrým komentářem na Facebook, k němuž přidala i prosbu o pomoc. „A pozdě večer se stal zázrak. Ozvala se paní Burdová ze Svatavy, že má v domě místnost, kam by mohla všechna zvířata přijmout do dočasné péče. Chtěla bych jí za její ochotu moc a moc poděkovat,“ konstatovala Anna Křehlíková.

Pokojíček pro kočky

Kočky z azylu putovaly s výbavou žrádla, steliva a dalších potřeb do bezpečí domu ve Svatavě. „Zprávičku o tom, co se stalo, mi poslala na telefon známá. V první chvíli mě popadl vztek, hodně mne to zasáhlo. A přemýšlela jsem, jak pomoci. Napadlo mě využít pokojík naší Elišky, který právě rekonstruujeme a je prázdný,“ vysvětlila Andrea Burdová.

Podat pomocnou ruku ale nebylo jednoduché. Musela třeba částečně uklidit, materiál z oškrábaných zdí odnosit, položit starý koberec a do okna instalovat síť, aby šla místnost za horka vyvětrat. „Kočičky jsme převzali a péči jim zajistíme. Pokojík potřebujeme, ale tohle je přednější. I Eliška to tak cítí. Sama se jej vzdala, aby nalezencům pomohla,“ řekla Andrea Burdová.

Musela kočkám připravit pelíšky, toalety i místo na krmení. „Jednu po druhé jsem umyla. Zpočátku byly pořádně vyjukané, ale za chvíli už bylo vidět, jak si každá hledá to svoje místečko. Snad nejvíc byla vystrašená březí mamina. I ta si našla klidný koutek, kde po několika dnech porodila čtyři koťátka. Bohužel, dvě se narodila mrtvá, další dvě útrapy a stres přežila,“ uvedla Burdová.

Pak se strhla lavina solidarity. Lidé přinášeli konzervy i suché krmení, pelíšky, škrábadla. Vyjadřovali podporu na Facebooku. „To nás potěšilo. Kočky teď vypadají, že měly domov. Jsou mazlivé, kožíšky i uši mají čisté. Byly dost vystresované, ale stačil den a daly se do kupy. Jak otevřu dveře, hned se seběhnou a chtějí se mazlit. Teď čekají na nový domov. První dvě už jej mají,“ dodala Andrea Burdová.