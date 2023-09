Lidé s akutní bolestí zubů najdou pomoc v Ostrově, plánuje kraj

Veřejnou zakázku na poskytovatele zubní pohotovosti ve všední dny vypíše kraj ještě v září. Na začátku října by tak mělo být v této otázce jasno.

„Víme, že nový zubní lékař, který bude pracovat v Ostrově, by měl být ochotný sloužit pohotovost i večer. Předpokládáme tedy, že se do výběrového řízení přihlásí minimálně on, případně další lékaři,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek.

Podmínky výběrového řízení se oproti dvěma předchozím měnit nebudou. Hodinová sazba pro stomatologa na pohotovosti tak zůstává ve výši dva tisíce korun. Částku Karlovarský kraj v minulosti právě na tuto hodnotu zvýšil.

Ordinaci bude mít zubař v přízemí nově rekonstruovaného objektu Myslivna v Ostrově v těsném sousedství radnice. Město nyní dokončuje stavební úpravy těchto prostor. Navíc lékaři radnice nabídla benefity, jako náborový příspěvek, peníze na vybavení ordinace a byt. Podle místostarostky Kateřiny Domalípové by měl zubař ordinaci otevřít do konce října.

Zubní pohotovost o víkendech i nadále zůstává na místech, na která jsou pacienti zvyklí. V Karlových Varech se jim neodkladné pomoci dostane v objektu vedle areálu nemocnice, v Sokolově přímo v nemocnici. V Chebu pak pohotovostní lékaři slouží ve svých ordinacích. Pokračují rovněž přípravy na vybudování zubní kliniky v Lokti.

Kraj už má k dispozici studii proveditelnosti, nyní řeší drobnosti, jako dispoziční řešení prostor v objektu na loketském náměstí, kde má klinika vzniknout, nebo přístup k němu. „V polovině září budeme projekt prezentovat vedení kraje. V příštím roce by pak v Lokti mohly začít fungovat první ordinace,“ uvedl hejtman Kulhánek.

Karlovarský kraj se dlouho potýká s nedostatkem lékařů, zubaře nevyjímaje. I proto je regionem, který nabízí největší podporu jak studentům medicíny, tak „hotovým“ doktorům. Těm přispívá například na zařízení ordinací. Díky této podpoře se podařilo otevřít ordinaci zubaře v Jáchymově. Příspěvek kraje činil 600 tisíc korun, úpravy samotné ordinace vyšly město přibližně na tři miliony.