Karlovaráci mají unikátní léčivé prameny na dosah, ale málo je využívají

Podle Vladimíra Chlada, marketingového manažera Infocentra města Karlovy Vary, který za celou kampaní stojí, místní lidé prameny sice dobře znají, ale téměř je nevyužívají. „A to je velká škoda, vždyť za naší léčivou vodou jezdí lidé z celého světa. Je načase to změnit,“ má jasno Vladimír Chlad.

Jak ten nápad vůbec vznikl?

Já sám pracuji přímo v lázeňském centru města přes deset let. Chodím kolem pramenů každý den a nikdy jsem je nepil. A přitom jsem se i díky své práci pro infocentrum často setkával s lékaři, kteří mi vysvětlovali, že ta voda je poklad. A tak mi došlo, že bych měl začít od sebe a také to zkusit. A takových lidí, jako jsem já, je v našem městě spousta.

Podle čeho tak soudíte?

Dělali jsme si dotazníkové šetření před hlavní poštou. Ze vzorku více než 120 Karlovaráků jsme zjistili, že jich přes 90 procent sice věří, že prameny jsou léčivé, ale pravidelně potenciál zřídel využívá něco málo přes 15 procent z nich. To je velmi málo. Nejvíc nás ale zaujal ten rozpor – lidé na jednu stranu věří, že prameny jsou léčivé, ale na druhou stranu je nepijí, i když je mají blízko a zadarmo.

Zjistili jste proč?

Vlastně ne. Hodně respondentů na to zkrátka nemělo odpověď. Určitě zaznívalo, že je to k pramenům daleko, že lidé do centra nechodí nebo že neví, jak přesně mají vodu užívat. Ale nebylo to tak, že by všichni označili jeden konkrétní důvod. Co mě ale nejvíc zarazilo, bylo, že se za to, že k pramenům nechodí, vlastně styděli. Stud byl nejmarkantnější.

Proto jste vymysleli kampaň #PijuPrameny?

Chceme to změnit, chceme přesvědčit Varáky, že na tom nic není. Pro 500 osob jsme zajistili zdarma vstupní vyšetření u lázeňského lékaře, který předepíše zájemcům pitnou kúru přímo na míru.

Jak takové vyšetření probíhá?

Máme domluvené lékaře přímo z Alžbětiných lázní, kteří to celé zaštiťují. Vstupní prohlídka je spíše konzultace než lékařské vyšetření, nemusíte se bát žádného invazivního zásahu. Lékaři vás změří, zváží, zeptají se na tlak, vyplní s vámi dotazník. Je to hlavně povídání o tom jak a v jakém rozsahu ty prameny užívat.

Jak dlouho potom trvá samotná pitná kúra?

Původně jsem plánovali dva týdny, ale lékaři nás nakonec přesvědčili, že tři týdny budou lepší a že to bude mít na zdraví větší efekt. Prameny by se během kúry měly pít třikrát denně – vždy nalačno před jídlem.

Kde se mohou lidé přihlásit?

Přihlašování jsme spustili 1.února na www.pijuprameny.cz, takže určitě na těchto webových stránkách co nejdříve. Po 14. únoru dostanou zaregistrovaní zájemci další informace – kde, kam a jakým způsobem se přihlásit ke vstupnímu vyšetření.

Jde záměrně o „jarní očistu“?

Je to tak, s jarem přirozeně přichází období očisty. Blíží se léto, někdo začne víc hubnout, někdo začne cvičit. Na horách taje sníh, lidé vynášejí ze sklepů kola. Proč to tedy nespojit s očistou s naší vodou. Navíc 22. března je den vody a my to spojíme a uděláme z toho měsíc naší termominerální vody.

Kdy potom začne celá kúra?

Společný začátek bude 6. března. Den před tím spustíme jarní pitnou kúru na Mlýnské kolonádě za účasti karlovarských osobností a pod dohledem odborné garantky MUDr. Stanislavy Maulenové. Návštěvníci se mohou těšit i na doprovodný program. Bude to takové společné setkání, abychom se všichni podpořili v tom, to poctivě vydržet.

Jaké karlovarské osobnosti se kampaně zúčastní?

Primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová, známý principál pouličního divadla Viktor Braunreiter, vrcholoví sportovci VK Karlovarsko a HC Energie Karlovy Vary a mnoho dalších. Ani oni nikdy souvisle prameny nepili a bude to pro ně poprvé. Naším cílem je, aby se zúčastnilo hlavně co nejvíce Karlovaráků, našich sousedů.

To bylo podstatné i při tvoření vizuální stránky vaší kampaně?

Přesně tak, i na našem webu najdete jen fotografie skutečných lidí z Karlových Varů. Nejsou to turisté, co by jen přijeli na kolonádu, vyfotili se, odjeli. Bylo by krásné, kdyby každý poznal na fotografiích nějakého svého známého a řekl: Když ji pije on, proč ji nepiju já?

Co byste poradil lidem, kteří by se do pitné kůry chtěli pustit na vlastní pěst?

Na webu karlovyvary.cz je k nalezení desatero pitné kůry, které už má nějakou historii. Jeho první bod je: pijte vždy po konzultaci s lázeňským lékařem. Je jasné, že když zajdete na prameny občas, určitě vám to neublíží, spíše pomůže, ale do souvislé pitné kůry byste se vždy měli pustit až po konzultaci s odborníkem. Nevíte, kolik toho pít, který pramen pít, ani jak často.

Jaký výsledek má celá kampaň #PijuPrameny mít?

Určitě chceme zbytku republiky i celému světu vyslat jednoznačný vzkaz – my Varáci tu vodu pijeme a věříme jí. Prameny léčí, přijeďte to zjistit také.

A po vědecké stránce?

Určitě z toho může vzniknout i zajímavá studie, protože 500 lidí už je docela vzorek a mohou z toho být i zajímavé výsledky. Víme, že ta voda je léčivá, ale není od věci si to čas od času připomenout v nějaké detailnější studii.

Proč na to jít právě přes vlastní lidi?

Protože je důležité, vrátit se na začátek. My všichni si musíme znovu uvědomit, že celé naše město vzniklo před 700 sty lety právě díky tomu, že zde vyvěrají prameny. Když v ně budeme věřit my, budou i ostatní.