Vary spustí novou kampaň. Chtějí, aby více hostů v lázních přenocovalo

Návštěvnost české lázeňské metropole se ovšem v letošním roce dostala nad úroveň posledního předcovidového roku 2019. Za první tři kvartály město navštívilo téměř 335 tisíc lidí. „To je o 2,8 procenta více než v roce 2019,“ konstatoval Josef Dlohoš, ředitel karlovarského infocentra.

Návštěvnost Karlových Varů táhli Češi, na které cílily kampaně v uplynulých dvou letech. I v návštěvnosti zahraničních klientů se ovšem podle Dlohoše situace začíná lepšit. „Jezdí více Slováků, Poláků, Němců, Holanďanů Angličanů i Američanů,“ naznačil ředitel infocentra.

I proto se jeho správní rada ve spolupráci s karlovarskými hoteliéry rozhodla pro příští rok více se, po téměř čistě českých kampaních z doby, kdy se celý svět potýkal s epidemií onemocnění covid-19, zaměřit právě na zahraniční trhy.

„Především na ten německý, částečně ale také na ruskou klientelu žijící v západní Evropě i v zemích Společenství nezávislých států. A samozřejmě také na anglicky hovořící návštěvníky města,“ řekl Dlohoš.

Trend zvyšování počtu návštěvníků by chtělo podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové město udržet i v nadcházejících letech. Už jen proto, že městu přináší více peněz z lázeňského poplatku. „Letos přinesl do městské kasy více peněz než v roce 2019,“ potvrdila Pfeffer Ferklová. Je to ale dané i tím, že se lázeňský poplatek zvýšil.

Průměrná doba pobytu klesla

Ačkoliv návštěvnost Kalových Varů rok od roku roste, na počtu přenocování se tento fakt totiž neprojevuje. Naopak. Z předcovidových téměř 1,450 milionu přenocování za tři kvartály roku 2019 se toto číslo snížilo na letošních 1,111 milionu. Průměrná doba pobytu činila před třemi lety 4,4 dne, letos už jen 3,3, což znamená pokles o čtvrtinu.

„Sice to nejsou špatná čísla, ale na hospodaření hotelů se projevují negativně,“ podotkl Dlohoš. I proto bude propagace dlouhodobějších lázeňských pobytů prioritou i pro nadcházející období práce infocentra. „Jak pro tuzemský, tak pro zahraniční trh to bude priorita číslo jedna,“ doplnil Josef Dlohoš.

Snaha o propagaci Karlových Varů přinesla infocentru i řadu ocenění. Za roky 2020-21 získalo první místo Velké ceny cestovního ruchu. Porota vyzdvihla nejlepší jednotnou kampaň Město zážitků.

Za stejné období pak infocentrum získalo druhé místo v kategorii nejlepší e-projekt. Uspělo s informačním webem nabízejícím možnost online nákupu turistické karty Karlovy VARY REGION CARD. Samotný projekt regionální karty pak uspěl ve Velké ceně cestovního ruchu za roky 2018-19. Tehdy jej porota ohodnotila jako třetí nejlepší turistický produkt v ČR.