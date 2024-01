Karlovarští hasiči předzásobili krví transfuzní stanici, ta se bude stěhovat

„Smyslem této akce není spasit nemocnici množstvím darované krve, ale spíše ukázat na to, že potřebuje získat nové pravidelné dárce,“ konstatoval mluvčí krajských hasičů Martin Kasal. Várka nejcennější tekutiny nad plán se ovšem bude hodit. Chystá se totiž stěhování transfuzní stanice do areálu nemocnice a tak bude po nějaký čas mimo provoz.

Mnozí přišli poprvé

Dárcovské centrum bude podle mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN) Markéty Singerové uzavřené až dva týdny. „V té době se budou stěhovat a kalibrovat přístroje, přesune se i personál, kartotéky a další nezbytné věci,“ uvedla mluvčí. Akce s hasiči zorganizovala transfuzní stanici proto, aby se nemocnice mohla na toto období předzásobit krví.

Té je nicméně podle Singerové potřeba daleko více, než tomu bylo v minulosti. Dárcovská komunita navíc stárne. „Proto stojíme o nové a mladé dárce,“ vysvětlila další z důvodů, proč může akce s hasiči nemocnici pomoci. Řada z nich přitom přišla úplně poprvé. Jednou z nich byla Alena Oravová, která u hasičů 15 let pracuje jako stavební preventistka.

Mají dobrý pocit

„Nevím, proč bych výzvu našeho vedení neměla vyslyšet,“ řekla. O tom, jestli se stane pravidelnou dárkyní, zatím není rozhodnutá. „Záleží na tom, jak se budu po odběru cítit a jestli vůbec krev dávat můžu,“ řekla Oravová. Na odběrné lůžko se nakonec nedostala kvůli zákroku, který před nedávnem absolvovala. Na transfuzní oddělení se ale znovu chystá za půl roku.

Řady hasičských prvodárců rozšířil ve čtvrtek i Jiří Stehlík, velitel družstva s dvacetiletou praxí u sboru. „Myslím, že je to dobrá věc. Chtěli jsme jak pomoct nemocnici, tak motivovat i další nové dárce,“ přiblížil své pohnutky. Dárcovství navíc částečně bere i jako poslání. „Mám z toho dobrý pocit,“ dodal. Hasičský záchranný sbor zaměstnává v Karlovarském kraji přibližně 400 lidí.

Stěhování do nového

Zájem přijít k odběru do Karlových Varů a Chebu podle Kasala projevilo 115 z nich. „Průzkum nám ale ukázal, že mezi hasiči i ostatními zaměstnanci sboru je dárců podstatně víc. I s těmi, kteří se zapojili do aktuální akce, je to přibližně polovina sboru,“ upřesnil Kasal, který se jako prvodárce rovněž zúčastnil. „Teď bude na každém z nováčků, zda se stane pravidelným dárcem,“ dodal.

Dárcovské centrum karlovarské nemocnice se z objektu ve Vítězné ulici přestěhuje do prostor v novém pavilonu L přímo v areálu nemocnice. Jeho otevření je naplánované na 1. únor, první dárce pak centrum přivítá 5. února. Nový pavilon vyrostl na místě bývalého infekčního oddělení, které zmizelo při demolici, aby uvolnilo místo moderní budově.