Vše na jednom místě. V Sokolově otevřeli nové dárcovské centrum

Prostory centra se otevřely díky mnohamilionové investici. Počet odběrů nyní stoupne až na osm tisíc ročně. Kapacita nového zařízení tak vzroste téměř dvojnásobně. „Ještě vloni bychom nevěřili, že se to podaří,“ pochvaloval si ředitel nemocnice Jaroslav Kratochvíl.

Nové centrum vzniklo v prostorách bývalé zaměstnanecké jídelny. „Není to náhoda. Někdejší jídelna totiž přímo navazuje na zázemí transfuzního oddělení,“ podotkla jeho primářka Zuzana Fialová. Samotné odběry se dosud prováděly mimo areál nemocnice v přilehlé vile.

„Bylo tam takové rodinné prostředí. Ale tady je to nádhera,“ rozplýval se při otevření centra Miroslav Goss. Krev daruje už od roku 1971, na kontě má 131 odběrů. „Ale už je mi 65 let, takže budu končit. Až mi řeknou, že už nemůžu darovat, bude mi to líto,“ doplnil zasloužilý dárce.

Sokolovská nemocnice v současné době eviduje na tři tisíce dobrovolných dárců krve. Podle primářky Fialové se stále hlásí noví, případně se vrací ti, kteří už delší dobu nedarovali.

„V posledních měsících došlo kvůli epidemii covid-19 celorepublikově k útlumu odběrů krve a plazmy. Přitom právě plazma může potenciálně pomoci v léčbě nakažených. I kvůli tomu je nyní darování důležitější než kdy jindy. Proto bych ráda poděkovala našim stávajícím dárcům, že se už znovu začali hlásit na odběry,“ konstatovala primářka.

Právě odběr plazmy je novinkou, kterou nyní dárcovské centrum nabízí. I kvůli této alternativě se výrazně zvýšila kapacita centra. „Z původních čtyř odběrových křesel na šestnáct,“ upřesnil ředitel nemocnice Jaroslav Kratochvíl.

Další novinkou je pak také možnost hlásit se do registru dárců kostní dřeně. Podle zkušeností zdravotníků je lidí ochotných darovat kostní dřeň stále málo. Registr umožňuje v případě potřeby rychle oslovit dobrovolníky, kteří jsou ochotni darovat nepatrnou část svých krvetvorných buněk k záchranné transplantaci.

Nové dárcovské centrum vzniklo v pavilonu C sokolovské nemocnice. Dosavadní roztříštěnost, kdy zázemí transfuzního oddělení sídlilo v nemocnici a samotné odběrové místo bylo mimo její areál, byla pro personál logisticky náročná. Navíc stávající zařízení už bylo v nevyhovujícím stavu a přestávalo stačit i kapacitně.

Před rekonstrukcí stávajících prostor dostala přednost výstavba nového centra přímo v areálu. To pokryje i vyšší potřebu krve po dobudování nových centrálních operačních sálů.

„Vybudování nového dárcovského centra je vedle výstavby centrálních operačních sálů nejdůležitější investicí v Sokolově za poslední roky. Dárci i zdravotnický personál dostávají komfortní pracoviště na špičkové evropské úrovni. Díky zaměření na odběr krevní plazmy navíc přispěje ke zvýšení zdrojů této nenahraditelné látky v českém zdravotnictví,“ komentovala počin Barbora Vaculíková, jednatelka společnosti Penta Hospitals, která provozuje nemocnice v Sokolově i Ostrově. Výstavba center podle ní stála vyšší jednotky milionů korun.

„Velmi si vážíme dobrovolného dárcovství a našim dárcům chceme návštěvu co nejvíce zpříjemnit. Chceme jim dát najevo, že nám na nich záleží, a zároveň podpořit dárcovství jako takové. To by mělo být nedílnou součástí života zdravých lidí,“ dodal ředitel sokolovské nemocnice.