Studenti v Chebu opět naplnili kýbl krve, za odměnu dostali dorty

„Studenti a studentky měli úkol s využitím teoretických principů marketingové komunikace přesvědčit ostatní k hromadnému odběru. Předmět se dnes jmenuje Marketingová komunikace, ale k účasti na dobrovolném dárcovství zveme stále,“ vzpomínal na počátky akce současný organizátor Jan Tlučhoř, proděkan Fakulty ekonomické.

Dodal, že úplně první odběr se uskutečnil 9. prosince 1993. Pod taktovkou tehdejšího vyučujícího Libora Michaláka se ho zúčastnilo kolem šestatřiceti dobrovolných dárců. Akci, která se od té doby konala každý semestr, přerušila na dva roky pandemie covidu.

V listopadu 2021 se studující do transfúzního oddělení chebské nemocnice vrátili. A letošního jubilejního 55. Kýblu akademické krve s podtitulem Každá kapka se počítá se přihlásily dvě desítky dárců z fakulty i ostatních chebských škol. Skupinu dobrovolníků vedle Jana Tlučhoře podpořil rovněž pedagog chebského gymnázia Libor Matoušek.

Bez krve to nepůjde

„Společnými silami se nám podařilo krví naplnit jeden desetilitrový kýbl. Všem dárcům patří dík za odvahu a šlechetnost,“ uvedl Jan Tlučhoř, který má na svém kontě už osmnáct odběrů. Podle něho je smyslem akce nejen přivést k dárcovství nové dobrovolníky, ale motivovat je také k tomu, aby krev darovali opakovaně.

O pravidelném dárcovství přemýšlí i osmnáctiletá Kateřina Kostová ze Střední zdravotnické školy v Chebu a budoucí praktická sestra. Krev darovala poprvé. „Má to smysl, krev je důležitá. Nevěděla jsem ale, co mám čekat. Ale byla tam velmi příjemná sestřička a podpořily mě i kamarádky,“ svěřila se Kateřina.

Dárce ocenil Vladislav Podracký, mluvčí společnosti Penta Hospitals, která v kraji provozuje nemocnice v Sokolově a v Ostrově. „Krev i krevní plazma jsou nezbytné pro zdravotnictví. Bez krve nelze dělat závažné chirurgické výkony, bez plazmy nelze vyrábět řadu léků. Darování krve je to úplně nejmenší, čím můžeme pomoci druhým,“ podotkl.

Jeden dárce může zachránit až tři životy

Jan Tlučhoř přiznal, že jako student krev darovat nechodil. „Měl jsem lehčí alergii a předpokládal jsem, že to je kontraindikace. Teprve když jsem začal Kýbl sám organizovat, dozvěděl jsem se, že to překážka není,“ zavzpomínal. On sám si myslí, že právě společná akce může oslovit lidi, kteří by jinak krev sami darovat nešli.

„Jsem rád, že jsme s Liborem Matouškem tuto akci zorganizovali. Také bylo skvělé, že transfúzní stanice připravila odběry jen pro naši skupinu. Jako poděkování a připomínku jubilea jsme pro dárce připravili dva dorty,“ doplnil Tlučhoř.

Podle mluvčí Karlovarské krajské nemocnice Markéty Singerové není dárců krve nikdy dost. Akce Kýbl akademické krve je způsobem, jak dárcovství podpořit.

„Nemocnice se opírá o stálou dárcovskou základnu, za což jsme velmi vděční. Ta ale pomalu stárne a potřebuje omladit. Proto bychom byli rádi, kdyby mladí lidé našli cestu k pravidelnému dárcovství. Mohou získat pocit, že dělají něco, co má smysl. Krev nepotřebuje jen akutní medicína, ale často i hospitalizovaní pacienti. Jeden dárce může zachránit až tři životy,“ dodala Singerová.