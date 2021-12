Maturanti darovali plazmu, někteří chtějí na odběry chodit pravidelně

„Dozvěděli jsme se, že je dlouhodobě nedostatek krve a především krevní plazmy. Rozhodli jsme se proto, že by nebyl špatný nápad v tomto ohledu pomoct,“ uvedla Katrin Podracký, iniciátorka nápadu na hromadné darování krve a plazmy.

Kontaktovala proto Dárcovské centrum, kde se dohodla na termínech.

I když je mezi studenty pár pravidelných dárců, většina z nich se k tomuto kroku rozhodla poprvé. „Co jsem ale slyšela, někteří mají v plánu stát se pravidelnými dárci,“ doplnila Podracký.

První skupina se na odběrové místo vydala včera. „Problém je, že někteří ze spolužáků nemohou kvůli zdravotním problémům darovat nyní,“ řekla studentka sokolovského gymnázia.

Po plazmě přijde 20. prosince na řadu i darování krve. „A po Novém roce, kdy se ti, kteří se rozhodli darovat plazmu, dostaví k dalšímu odběru, přijdou i ti, kteří momentálně nemohou,“ dodala Podracký.

Primářka Dárcovského centra Zuzana Fialová podobnou formu pomoci vítá. „Hlavně když jde o mladé a pro dárcovství perspektivní lidi, kteří mají zájem o to, co se kolem nich děje, a také o to pomoct. Ještě lepší bude, když se z nich stanou pravidelní dárci,“ zhodnotila iniciativu sokolovských gymnazistů primářka.

Nemocnice Sokolov má podle ní aktuálně dost krve, což je dané i zastavením plánované operativy kvůli covidu. „Ani to moc nehoníme, protože nevíme, jaký bude vývoj a kdy se situace vrátí do starých kolejí,“ vysvětlila Fialová.

Co se plazmy týká, výhodou je podle primářky fakt, že jediným omezujícím faktorem je kapacita centra. „Jinak plazmu mohou darovat bez omezení všichni bez rozdílu krevních skupin,“ dodala primářka Fialová.