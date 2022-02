Karlovarská nemocnice zbourá pět budov, první bude bývalé plicní oddělení

Kraj předpokládá, že by mohla být kompletní rekonstrukce hotová nejpozději v roce 2030.

„O tom, které z pavilonů zmizí definitivně, rozhoduje jejich technický stav, a jejich rekonstrukce je tak neefektivní,“ vysvětlil generální ředitel KKN Josef März.

V první fázi projektu se bude bourat nejen pavilon K, ale i sousední G, kde nyní sídlí administrativa nemocnice a sklady.

Na jeho místě ovšem vyroste zcela nový, ryze zdravotnický pavilon. Rozšíří kapacity urgentního příjmu budovy A, místo v něm ale najde i onkologie, interna, kardiologie, neurologie, gynekologie a traumatologie.

„Levné to nebude,“ připustil hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Předpokládané výdaje na celkovou rekonstrukci nemocnice se totiž mají vyšplhat k téměř třem miliardám korun s tím, že na první etapu připadá 1,9 miliardy.

Hejtman předpokládá, že proměna vyvrcholí nejpozději v roce 2030. „Tento termín může být nenaplněn jedině z toho titulu, že by se nedařilo sehnat peníze,“ řekl Kulhánek. Část financí chce kraj získat z fondů EU.

Podle něj se už dnes daří na krajské projekty získávat prostředky z jiných zdrojů, například z evropských fondů. S financováním z prostředků mimo rozpočet kraje počítá jeho vedení i v případě Generelu KKN. Hejtmanství ovšem bude muset při realizaci první etapy sáhnout i do své kasy.

„Podle zkušeností z dotačních projektů by to mohlo být 40 až 50 procent. Při rozložení do osmi let je to realistické,“ doplnil hejtman Kulhánek.

Rozšíření potřebuje i urgentní příjem

Důvodů, proč investovat tak velké peníze, je podle Josefa Märze hned několik. Vedle stavu objektů určených k demolici je to mimo jiné i rozšíření kapacity urgentního příjmu. „Když se před deseti lety dostavěl pavilon A, jezdilo k nám deset až patnáct sanit denně. Dnes jich je 45,“ vysvětlil generální ředitel.

V karlovarské nemocnici ovšem musí řešit i lůžkovou kapacitu. Ta současná je podle Märze hraniční. „A pavilon C není možné dále stavebně upravovat. Je to jednoduše řečeno panelák. Nelze upravovat zázemí pokojů ani technologie,“ doplnil ředitel.

Do nemocničního areálu se v rámci první etapy projektu přestěhuje i transfuzní stanice, která doposud sídlí ve Vítězné ulici. Nové zázemí najde v bývalém infekčním oddělení pavilonu L. Jeho rekonstrukce začne v druhém čtvrtletí letošního roku s tím, že první dárci by do něj měli přijít na sklonku roku příštího. Spolu s transfuzní stanicí zde vzniknou i prostory pro administrativní zázemí nemocnice.

Parkovací dům i škola

Bourat i stavět se bude i v rámci druhé etapy modernizace nemocničního areálu. Ta je naplánovaná na léta 2023 až 2030 s náklady ve výši jedné miliardy korun.

V tomto období by měl vzniknout i parkovací dům, jemuž uvolní místo dva stávající objekty, ale také budova Střední zdravotnické školy.

„Cílem celého projektu je zajistit soběstačnost Karlovarského kraje v péči o jeho občany. A také zabezpečit péči komplexní. V neposlední řadě by měl být modernizovaný areál nemocnice komfortnější jak pro pacienty, tak pro jeho zaměstnance,“ dodal Josef März.

V nemocnici už zbourali budovu bývalé patologie