Bezdomovec kolem sebe v noclehárně máchal nožem, jednoho muže pořezal

Incident se odehrál v druhé polovině dubna.

„V jedné z nocleháren pro lidi bez domova na Sokolovsku nejdříve zničehonic vulgárně urážel přítomné klienty tohoto zařízení. Na pár minut ho uklidnil jeden z klientů společně s pracovníkem zařízení,“ popsal krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Jenže po chvíli se vše opakovalo a tentokrát útočník vytáhl nůž a začal s ním kolem sebe máchat. Přitom křičel, že všechny povraždí.

Sedmdesátiletý muž se ho opět snažil uklidnit, ale to už se násilník na něj vrhl a řízl ho dvakrát do ruky a jednou do nohy. Naštěstí mu nezpůsobil nijak vážná zranění.

„Sedmdesátiletý muž dokázal o dva roky staršího muže zpacifikovat. Společně s pracovníkem zařízení pak zavolali policii,“ řekl Kopřiva.

Podle informací iDNES.cz muž útočníkovi vyrazil nůž z ruky a povalil ho na zem. Pak ho držel znehybněného, dokud nepřiběhl zaměstnanec noclehárny.

Policisté odvezli agresivního muže k výslechu. Nyní ho podezírají z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování.

„V případě prokázání viny hrozí dvaasedmdesátiletému muži, který již byl v minulosti pravomocně odsouzen, až tři roky vězení,“ doplnil k případu mluvčí.