Po hádce vyběhl z ubytovny pobodaný muž, na ulici mu pomohli strážníci

Událost se stala minulé úterý po jedenácté hodině večer. Mladší z mužů společně se svým známým si přišel na ubytovnu vyřídit spor se starším mužem. Byl totiž přesvědčený, že mu ukradl kolo, a chtěl po něm vědět, kde je. Oba se nejdřív pohádali.

„Mladší z mužů do druhého nejprve strčil. Ten na to reagoval tak, že si vzal do ruky nůž, kterým nejprve oběma mužům pohrozil a poté třiadvacetiletého muže bodl do horní části těla,“ popsala krajská policejní mluvčí Kateřina Pešková.

Oba muži z ubytovny rychle zmizeli a na ulici, v městské části Rybáře, narazili na auto městské policie. Hned ho zastavili a řekli si o pomoc.

„Jeden z mužů uvedl, že jeho kamarád byl napaden jiným mužem, který ho bodl nožem do zad. Při bližší kontrole bylo zjištěno, že muž krvácí ze zad. Strážníci proto pobodanému muži poskytli první pomoc přiložením sterilní gázy. Komunikovali s ním až do příjezdu rychlé záchranné služby, která si třiadvacetiletého muže převzala do péče. Osmačtyřicetiletý pachatel, který měl bodné zranění způsobit, se podle svědků nacházel v ubytovně, kam si pro něj došla přivolaná Policie ČR,“ napsali strážníci na svém webu.

„Policisté osmačtyřicetiletého muže zadrželi a převezli na policejní služebnu k dalším úkonům. Zraněného třiadvacetiletého muže převezla záchranná služba do nemocnice v Karlových Varech, kde byl ošetřen a následně hospitalizován,“ upřesnila Pešková.

Útočník, který podobný delikt již v minulosti spáchal, nyní čelí obvinění z pokusu o těžké ublížení na zdraví, za což mu hrozí až dvanáctileté vězení. Soudce ho poslal do vazby.