Výtržník rozbil dveře sekerou, pak s ní mával kolem sebe, vyhrožoval zabitím

Událost se stala ve čtvrtek večer. Muž, který byl podle policistů střízlivý, se snažil pomocí sekery dostat do jednoho z domů, v němž nebydlí. Proč o to usiloval, později policii nechtěl říct.



„Nejprve poškodil vstupní dveře do domu. Dostal se do společných prostor, které po chvíli opustil. Poté, co odešel, tak ve vedlejší ulici spatřil skupinku čtyř lidí. Z dálky na ně začal pořvávat, mávat směrem k nim sekerou a vyhrožovat jim,“ popsal krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Výtržník na kolemjdoucí křičel, že je zabije. Jedna z žen hned vzala telefon a zavolala na linku 158.

„Když uviděl, že začala telefonovat, tak svého jednání okamžitě zanechal a odešel. O několik set metrů dále ho ale zadržela hlídka. Muž není pro policisty žádným nováčkem, v minulosti byl již za výtržnictví odsouzen,“ uvedl Kopřiva.

Škoda na vstupních dveřích je vyčíslena na 52 tisíc korun. Jednatřicetiletý muž ze Sokolova skončil ve vazbě a za výtržnictví, nebezpečné vyhrožování a poškození cizí věci mu nyní hrozí až tři roky vězení.