Důchodce si odpyká 10 let za ubodání souseda. Shovívavý trest, míní soudkyně

Liška svého soka zavraždil dvěma prudkými ranami kapesním nožem, který při strkanici vytáhl z kapsy. Hájil se tím, že jeho počínání bylo nutnou obranou. Konflikt přitom sám vyvolal.

Za vraždu spáchanou v afektu hrozilo Liškovi deset až 18 let vězení. Trest na spodní hranici sazby není podle odvolacího senátu nepřiměřeně přísný. Soudkyně Michaela Pařízková uvedla, že plzeňský krajský soud se vůči Liškovi zachoval shovívavě, a to hned dvakrát. Jednak ho poslal do mírnějšího typu věznice s ostrahou, jednak mu jako polehčující okolnost přiznal dosavadní řádný život.

„O naplnění této polehčující okolnosti lze podle nás s úspěchem pochybovat,“ konstatovala Pařízková.

Bez dalších podrobností zmínila, že Liška stanul před soudem už v letech 2012 a 2015. Pokaždé se osvědčil, takže na něj justice musí hledět jako na netrestaného. Vedení řádného života je ale podle soudkyně potřeba zvažovat v širším kontextu chování pachatele.

Připomněla, že Liškovo počínání - včetně narušování občanského soužití - třikrát řešila i přestupková komise. Podle kolegů z práce byl často agresivní.

Vše začalo slovním sporem

Sousedé se střetli 24. května 2022 v podvečer. Liška začal slovní konflikt, jeho protivník ho udeřil do ramena, chytil za oblečení a přitiskl na hranu výtahu. Liška ho bodl do hrudníku a do břicha, poté od sebe oba soky odtrhl Liškův syn. Zraněný muž odešel zpět do svého bytu. Na to, že následkům zranění podlehl, se přišlo až o tři dny později.

Liška se k dnešnímu odvolacímu zasedání rozhodl na poslední chvíli nepřijít, podle svého advokáta situaci psychicky nezvládá. U krajského soudu důchodce tvrdil, že se pouze bránil útoku souseda, s nímž si šel vyřešit dlouhotrvající konflikty. Uváděl, že měl po operaci poraněnou levou ruku a že se po natlačení na výtah obával, že spadne ze schodů. Řekl také, že nůž u sebe nosil stále. Označil se za nenásilného člověka.

Obhájce dnes požadoval osvobození klienta, který podle něj neměl v úmyslu způsobit sousedovi smrt a bodnutí bylo „pudovou záležitostí“. „Jako každý normální inteligentní člověk si musel být vědom toho, že když lokalizuje bodnutí do hrudníku, může tím způsobit smrt,“ reagoval státní zástupce.