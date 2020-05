V Sokolově odstranili při pietním aktu vlajku USA. Chyba, brání se starostka

..tohle opravdu nechápu. Americká vlajka během pietního aktu města Sokolov zmizela..

Ráno v 9 hodin, když jsme s přáteli pokládali květiny u pomníku a pohřebiště sovětských zajatců u sokolovského hřbitova, byly ve stojanu vyvěšené tři vlajky. Česká, ruská a americká. O hodinu později, před pietním aktem vedení města Sokolova byla americká vlajka ze stojanu odstraněna. Byla pryč po celou dobu jejich pietního aktu. Po jeho skončení tam byla opět navrácena. Nerozumím tomu. Vůbec.... Nerozumím důvodu, proč se ještě 31 let od revoluce v našem městě odstraňuje americká vlajka. Vlajka armády, která osvobodila naše město včetně tábora, kde mrtvé zajatce nalezli a postarala se o jejich důstojné pohřbení. Kdyby se psal třeba rok 1988, tak tomu asi rozumět budu, ale teď? Je mi to nesmírně trapné. A smutné. Vlastně neumím moc popsat, co cítím.