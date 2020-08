V letitém sporu Chodova a firmy Marservis zatím vyhrává město

Spor mezi městem a nájemcem rozvodů tepla a teplé vody má počátek už v roce 1993. Tehdy si společnost Marservis pronajala od města veškerou technologii.

O dva roky později ovšem dostal tehdejší starosta změnou smluvních podmínek, kterou neschválily orgány města, Chodov do nevýhodné pozice.

Vedení města se proto už od počátku nového milénia opakovaně pokoušelo o narovnání smlouvy, vždy ale narazilo na neochotu nájemce. Zlom v kauze nastal v roce 2003, kdy radnice smlouvu o nájmu vypověděla.

Spor o uznání výpovědi se vyvinul ve spor o určení platnosti smlouvy. Soud ji označil za absolutně neplatnou, přesto se Marservis vzápětí označil za vlastníka rozvodů tepla a teplé vody.

Čeká se na písemný rozsudek a případné odvolání

„V tuto chvíli čekáme na doručení písemného rozsudku,“ řekl k poslednímu soudnímu jednání, které se uskutečnilo 14. srpna, starosta Chodova Patrik Pizinger. Pokud se společnost Marservis odvolá, začne kauzu rozplétat Krajský soud v Plzni.

„Pokud rozsudek sokolovského soudu potvrdí a jeho rozhodnutí nabude právní moci, bude to ve výsledku znamenat, že Marservis nesplňuje podmínky pro další držení licence, která by tak měla být Energetickým regulačním úřadem zrušena a provozování tepelného hospodářství by měla převzít městská organizace,“ naznačil jeden z možných scénářů dalšího vývoje chodovský starosta.

Město je podle něj připravené převzít provoz a pravděpodobně i zajistit obyvatelům nižší ceny dodávek. Pokud krajský soud rozhodne ve prospěch města, bude podle Pizingera dalším krokem dosáhnout náhrady škody za neoprávněné obohacení na základě protiprávního užívání majetku města. Celkovou výši škod odhaduje Patrik Pizinger na několik desítek milionů korun.