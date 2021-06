Soused napomenul mladíka, že se chová hlučně. Skončil s přeraženou čelistí

Incident se odehrál na chodbě paneláku v menším městě na Sokolovsku loni v prosinci. Policie nyní devatenáctiletého útočníka obvinila z těžkého ublížení na zdraví, neboť napadený třiapadesátiletý muž má dosud zdravotní následky.



„Obviněný byl tehdy společně s několika kamarády v bytě své matky. Krátce po 20. hodině se ho třiapadesátiletý soused na společné chodbě panelového domu dotázal, proč dělá takový hluk,“ uvedl krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Muž zároveň mladíka požádal, jestli by se mohl trochu ztišit. Ten ale chytil staršího muže pod krkem a praštil ho pěstí zespodu do čelisti tak, až soused spadl ze schodů. Utrpěl přitom vážná zranění, se kterými ho záchranáři odvezli do sokolovské nemocnice, odtud pak putoval do plzeňské nemocnice.

Podle informací portálu iDNES.cz měl muž kromě jiného i přeraženou čelist. Několik měsíců tak musel požívat jen tekutou stravu, byl také dlouhou dobu v pracovní neschopnosti. Následky má dodnes.

„Po propuštění do domácího léčení byl vzniklým poraněním významně omezen v běžném způsobu života,“ řekl Kopřiva.

Hned po napadení sousedé zavolali policii a záchranku. Hlídka útočníka hned na místě zadržela, dechová zkouška u něj ukázala 1,5 promile alkoholu.

„V případě prokázání viny hrozí mladíkovi až deset let vězení,“ doplnil k případu mluvčí.