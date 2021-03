Žárlivec bodl kamarádku expřítelkyně, v opilosti si ji spletl s chlapcem

Až na deset let do vězení může jít násilník z Karlovarska, který kvůli omylu napadl kamarádku své bývalé přítelkyně. V opilosti ji považoval za chlapce a ze žárlivosti dívku bodl nožem do nohy.