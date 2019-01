Muž si vybil vztek na psovi své přítelkyně, ukopal ho k smrti

Událost se stala v polovině loňského listopadu, policie o ní informovala až nyní v souvislosti s obviněním muže.



„Muž tehdy v dopoledních hodinách přišel do prázdného bytu své přítelkyně, kde si předtím zapomněl mobilní telefon. Následně, pravděpodobně z důvodu nahromaděného vzteku, napadl psa své přítelkyně, a to opakovanými údery a kopy značné intenzity především do břicha,“ popsala krajská policejní mluvčí Zuzana Týřová.

Poraněné a chrčící zvíře našel otec majitelky, který ho přišel vyvenčit. Psa ihned odvezl na veterinární kliniku.

„Vzhledem k četným poraněním mu však již nemohli pomoci a pes během ošetření uhynul,“ uvedla Týřová.

Muže, který zvířeti ublížil, může soud poslat do vězení až na tři roky.