Za teplo v bytech si lidé připlatí ve všech městech kraje, nejvíce v Aši

„Mezi lety 2020 a 2023 narostou ceny plynu o 372, ceny elektřiny o 233 a ceny emisních povolenek o 217 procent. Obrovský nárůst jsme zaznamenali i v letošním roce, přesto se na začátku roku stanovená cena tepla nezvyšovala, dopady zdražování nesl dodavatel tepla,“ dokumentoval vývoj cen prokurista karlovarské teplárny Roman Miarka.

Kalkulace pro rok 2023 počítá v Karlových Varech se zvýšením na 752,40 koruny za gigajoule, domácnosti si tedy připlatí 99 korun za jednotku. Pro koncového odběratele se cena na příští rok zvedne o 15,2 procenta oproti letošku. Pro typickou domácnost se spotřebou 30 gigajoule to znamená zvýšení měsíční platby asi o 250 korun.

„V současné situaci je to nezbytné minimum, rozhodně nepřenášíme všechny zvýšené náklady na spotřebitele,“ konstatoval Martin Dušek, náměstek primátorky, v jehož gesci je i Karlovarská teplárenská.

Terea: další zdražování nehrozí

Ceník společnosti Terea, která dodává teplo domácnostem v Chebu a Aši, se v letošním roce měnil několikrát. Na ten příští je stanoven na základě zastropování cen plynu, další zdražování tak nehrozí.

Lidé na Chebsku ale i tak zaplatí za gigajoule tepla podstatně více než v jiných částech regionu. V Chebu 1611,50, v Aši pak v rozmezí 1681,90 až 1716 korun. „Je to cena maximální, žádné výkyvy nahoru nebudou, ale je tu potenciál jít v budoucnu s cenou dolů. Na tom nyní pracujeme. Budeme se snažit například v některých kotelnách kombinovat plyn s jiným palivem, což by mohlo cenu pro konečného odběratele zlevnit. V polovině roku bychom mohli situaci zhodnotit, zda je možné ji upravit směrem dolů,“ uvedl jeden z jednatelů firmy Steffen Zagermann.

Společnost Terea, v níž má město Cheb padesátiprocentní podíl, až do současné energetické krize topila hlavně zemním plynem. Už vloni se jí ale nepodařilo nakoupit včas plyn za nižší cenu, a ceny tepla v březnu výrazně vzrostly. Poté se cena měnila ještě dvakrát, pokaždé však směrem dolů.

Lidé vozí větve na štěpku

V Ostrově platí nový ceník už od 1. prosince. Ani zde se nevyhnuli zdražení. Za teplo tak nově obyvatelé města napojení na centrální zdroj platí místo dosavadních 616 korun za gigajoule částku 832 korun.

„Takto vysoké zvýšení cen tepla je způsobeno vnějšími vlivy nezávislými na teplárně, zejména nárůstem cen štěpky. Oproti srpnu bude cena štěpky vyšší přibližně o 80, meziročně pak zhruba o 110 procent,“ vysvětlil Tibor Hrušovský, předseda představenstva Ostrovské teplárenské.

Ten se na sociálních sítích setkal s názorem, že by v okamžiku, kdy obyvatelé města vozí větve vhodné na štěpku, neměl být nárůst ceny tak výrazný. „To, co nám lidé navozí za celý rok, postačuje jako palivo pro provoz maximálně na jeden den v létě. My větve odebíráme jako službu občanům, aby nemuseli řešit kam s nimi,“ řekl Hrušovský.

Zdražení jen kvůli daním

O více než 15 procent zvedne v příštím roce cenu tepla i Sokolovská bytová. Koneční spotřebitelé tak po zdražení gigajoulu o 97 korun zaplatí 803 koruny.

„K růstu ceny tepla od Sokolovské bytové došlo z důvodů navýšení ceny páry od dodavatele. Za tímto navýšením je uzákonění daně z neočekávaných zisků, se kterou se ještě před několika měsíci nepočítalo a kterou musel dodavatel zahrnout do své kalkulace. Samozřejmě jsme museli započítat nárůst ceny vody, elektrické energie, pohonných hmot, mezd a podobně, ale vliv těchto položek na výslednou cenu je minimální,“ informovali zástupci Sokolovské bytové na webových stránkách města.

Za nárůstem ceny tepla je tedy podle vyjádření Sokolovské bytové výhradně změna daňové legislativy. „Profitovat z něj nebude žádná ze společností, ale stát. Naším hlavním cílem je zajišťovat spolehlivou dodávku tepla za co nejnižší možnou cenu,“ stojí v prohlášení společnosti.