Karlovarský Svět záchranářů nestačí uspokojit zájemce, plánuje rozšíření

„Fungujeme šestým rokem. Naše aktivity chceme rozšířit i kvůli vzdělávání ohledně kompletního portfolia současných rizik a reagování na nová,“ nastínil Lukáš Hutta, výkonný manažer asociace.

Plány se podle něj dají rozdělit do dvou rovin. Rozšiřování stávajícího areálu a budování nového zázemí za halou pro míčové sporty.



Ve stávajícím areálu podle Hutty chybějí některé věci, na které se nedostalo při budování centra.

„Jde například o budovu mimořádných událostí, médií, trenažér rizik ve výškách a hloubkách či takzvaný domeček vjemů určený nejmenším dětem, “ řekl manažer asociace.

Prostory pro veřejnost i IZS

Vize vně areálu předpokládá výstavbu dvou nových hal za halou pro míčové sporty.



„V jedné by měly být tematicky zaměřené interaktivní expozice, kde by si lidé mohli vyzkoušet různé dovednosti v oblasti zvládání běžných rizik,“ přiblížila záměr prezidentka asociace Veronika Krajsová s tím, že právě tento objekt by měl sloužit široké veřejnosti.

Druhý by pak díky „kulisám“ umožňoval rychlé změny prostředí a modelových situací.

„Mohlo by v něm být například kryté dopravní hřiště, simulace logistických hal či labyrint, v němž by mohly složky Integrovaného záchranného systému simulovat zásahy,“ doplnila Krajsová s tím, že tato část by opět sloužila spíš organizovaným skupinám.

Předběžná kalkulace počítá s náklady ve výši 200 milionů korun.



„Snažíme se získat finance z Fondu spravedlivé transformace. Nepodařilo se nám zatím probojovat do strategických projektů, které na realizaci získají evropské peníze. Nyní s krajem řešíme vytvoření tematické výzvy, do které bychom se mohli přihlásit,“ popsal Lukáš Hutta peripetie se sháněním peněz.

Stávající areál se nicméně bude rozšiřovat dál. V plánu je vybudování pavilonu bezpečnosti v dopravě, na který se už Asociaci Záchranný kruh podařilo sehnat peníze.

„Máme požádáno o stavební povolení. Projektová dokumentace je hotová a my nyní vybíráme firmu, která pavilon postaví. Otevírat bychom ho chtěli v dubnu či květnu příštího roku,“ doplnil Hutta s tím, že pavilon bude zahrnovat například simulátor nárazů či učebnu dopravní výchovy.

Karlovarský Svět záchranářů je prvním projektem podobného typu v České republice. Po jeho vzoru se ale chystá výstavba v dalších regionech. „V plánu je vybudovat obdobné zařízení v Ostravě, Praze, Středočeském kraji, Olomouci a Brně,“ potvrdil Lukáš Hutta. Pro inspiraci si ovšem do Karlových Varů jezdí i cizinci. Inspirovali se již v Německu, zájem projevili i Maďaři či Slováci.

