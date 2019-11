Zpevnění svahu za karlovarským kinem Čas se prodraží, rozhodnou statici

„Předpokládali jsme, že reliéf skály bude pevný. Bohužel se ukázalo, že je z dost sypkého materiálu. Takže teprve teď, je to zhruba asi čtrnáct dní, jsme se dostali na pevnější podloží, kde jsme schopni vydefinovat, jak bude skalní reliéf dál pokračovat v celém úseku svahu,“ popsal primátorčin náměstek pro investice Petr Bursík.



Kvůli situaci se nyní mají sejít statici. Město nechalo za kinem odtěžit zhruba 600 kubíků zeminy a má tři místa, ze kterých může nechat svah dále odtěžovat, popřípadě sanovat.

„Byl bych rád, kdybychom se domluvili jak dál, s panem doktorem Blahůtem z Akademie věd,“ doplnil Petr Bursík. Právě s ním už radnice spolupracuje prostřednictvím konzultací týkajících se skály v Táborské ulici.

„Musíme čekat na vyjádření statiků, kam až můžeme jít. Stěna, která chránila kino Čas, praskla a prasklinka je i na kině,“ uvedl primátorčin náměstek pro majetek Josef Kopfstein.

Potvrdil rovněž, že se jedná o havarijní stav. Vzhledem k tomu, jaké nyní přijdou klimatické podmínky, je nutné podle radních stav stabilizovat, aby se nadále nesesouval. „Kompletní sanaci začneme řešit zřejmě na jaře,“ doplnil Bursík.

Už před desítkami let obyvatelé města věděli, že se jedná o problematické místo. Kdysi tam totiž vedl meandr řeky Teplé. Podle náměstka Bursíka je to vidět v jednotlivých sedimentech zeminy. „Je třeba se domluvit, co s tím dál. Už tam nateklo dost peněz a dost jich to ještě spolyká,“ konstatoval.

Kino Čas je otevřené, nikomu nic nehrozí

Město už kvůli svahu vynaložilo miliony korun. „Nejdříve šlo o dva miliony, teď se počítá s osmi a bude se počítat dál,“ konstatoval primátorčin náměstek pro strategie a dotace Tomáš Trtek. Kino Čas je i přes nepříjemnosti návštěvníkům otevřené a lidé podle radních nejsou v případném v ohrožení.

Nečekané problémy se před karlovarskou radnicí objevily před několika týdny v souvislosti s opravou střešní krytiny kina Čas. To, že je svah za ním značně nestabilní, zjistil magistrát po odstranění jednoho ze stromů.

„Byl tam jeden vzrostlý strom, z poloviny na střeše. Jakmile se i s kořenovým systémem sundal, ukázalo se, že opěrná zeď je 1,5 až dva metry navýšená o zeminu. Poté se to celé začalo hýbat a svah se začal sunout dolu, což jsme museli okamžitě řešit,“ přiblížil Bursík.

Potíže se skalním masivem řešily Karlovy Vary naposledy právě ve zmiňované Táborské ulici, respektive nad průtahem. Koncem srpna začala jeho sanace ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic a krajem, která má zabránit sesuvu a pádu kamenů. Technicky budou pádu uvolněných kamenů na průtah bránit sítě ukotvené ve svahu.