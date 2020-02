Chybí záznamy z kamer, hájí se muž souzený za pašování mobilů do věznice

Bývalý vychovatel věznice je obžalovaný ze zneužití pravomoci úřední osoby. Podle spisu umožnil jednomu z odsouzených dostat se k mobilnímu telefonu, což dnes před soudem tvrdil i Tomáš Žlutický, pracovník Oddělení prevence a stížností (OPAS) ostrovské věznice.



Inkriminovaná zásilka dorazila do věznice 8. ledna 2018. Stanislav Dér, druhý z obžalovaných v kauze údajného pašování mobilních telefonů do věznice, tehdy dostal hned dvě doporučené zásilky. „Každou takovou zásilku kontrolujeme na rentgenu a pomocí psa vycvičeného na drogy,“ popsal způsob kontroly Žlutický.

V jedné ze zásilek byl předmět, v němž na rentgenovém snímku poznal miniaturní mobilní telefon. Každou takovou zásilku pracovníci vězeňské služby označí razítkem s červeným okem.

„Po dohodě s Generální inspekcí bezpečnostních sborů a vedením věznice jsme zásilku pustili dál,“ popsal události z ledna 2018 svědek. Lukáš Kislinger měl pak i podezřelou zásilku předat Dérovi.

To potvrdil i obviněný bývalý vychovatel věznice. „Zásilka ovšem obsahovala pouze hrací přání,“ konstatoval Kislinger.

Až o osm dní později pracovníci OPASu provedli prohlídku kanceláře Lukáše Kislingera i oddílu H3, kde byl Dér ubytovaný. Žádné podezřelé věci však nenašli.

Kamerové záznamy chybí

K dispozici nejsou ani záběry bezpečnostních kamer z inkriminovaného 8. ledna. Ty se uchovávají 30 dní, vyšetřovatelé tedy měli šanci je zajistit.

„Prokázaly by, že žádný dozorce tehdy nebyl k dispozici,“ poukázal Lukáš Kislinger s odkazem na skutečnost, že u předávání takzvaných kilovek měl být vedle vychovatele vždy i dozorce.

„Proč ale nezasáhli hned, proč až po osmi dnech, když měli jistotu, že v zásilce je telefon?“ vznesl řečnickou otázku Kislingerův obhájce Jakub Šauer.

Navíc podle něj obžaloba nemá ani samotné mobilní telefony, které údajně do věznice pomohl propašovat bývalý vychovatel.

Jasno do případu nevnesl ani další ze svědků, Roman Martinec. Odmítl totiž vypovídat s tím, že by si mohl způsobit trestní stíhání. „Vzhledem k tomu, co jste vypověděl v přípravném řízení, lze tento důvod akceptovat,“ reagoval soudce Dalibor Čermák.

Podle informací MF DNES Martinec tvrdil, že u obžalovaného Déra viděl mobilní telefon. Ovšem v době, kdy už v ostrovské věznici nebyl.

Předseda senátu odročil další jednání na 15. duben, kdy by měli vypovídat další svědci. Obhajoba hodlá předvolat i ředitele Věznice Ostrov a pracovníka Generální inspekce bezpečnostních sborů, který případ Lukáše Kislingera vyšetřoval.

Kislinger se podle obžaloby dopustil zneužití pravomoci úřední osoby a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.