Bývalý vychovatel stojí před soudem za pašování mobilů do věznice

Kislinger měl tři mobilní telefony podle obžaloby v roce 2017 za tři měsíce předat odsouzenému Stanislavu Dérovi. Oba aktéři údajného komplotu nyní stojí před karlovarským soudem.

Lukáš Kislinger pro přečiny zneužití pravomoci úřední osoby a maření výkonu úředního rozhodnutí, odsouzený Stanislav Dér pro druhý jmenovaný přečin.

To, že sehnat za mřížemi mobilní telefon nemusí být až takový problém, jak by se mohlo zdát, při výslechu uvedla svědkyně Marta Švecová.

„Co vím, v zásilce byl jednou,“ potvrdila svědkyně prostřednictvím videokonference. Nevyloučila, že v takzvaných kilovkách, jak se mezi odsouzenými říká listovním zásilkám o hmotnosti do dvou kilogramů, mohlo být přístrojů i víc.

„Mám dojem, že tam byly i SIM karty,“ naznačila svědkyně, která do ostrovské věznice přeposílala na Dérovo jméno zásilky. Potvrdila rovněž, že s obžalovaným byla v telefonním kontaktu. „Mám na něj dvě mobilní čísla. Naposledy jsem s ním mluvila v červenci letošního roku,“ řekla svědkyně.

„Nevím.“ „Nepamatuji se.“ „Asi.“ „Možná.“

Tato slova nejčastěji používal při výslechu další ze svědků Tomáš Chrenák. Připustil, že sám ve vězení mobil měl. Údajně ho našel v úklidové místnosti. V přípravném řízení, z něhož citoval předseda senátu Dalibor Čermák, však vypověděl, že to byl právě obžalovaný Dér, který nabízel, že mobil dokáže za tři týdny sehnat. Ani jeden ze svědků ovšem nepotvrdil, že by do distribuce mobilních telefonů byl zapletený Lukáš Kislinger.

Toho další ze svědkyň, bývalá kolegyně z věznice Irena Gondová, vykreslila jako ochotného a schopného spolupracovníka. Popsala rovněž proces, jakým se zásilky do věznice dostávaly.

„Pokud rentgen ukázal, že je v zásilce něco podezřelého, dostala razítko s červeným okem. U prohlídky podobné zásilky byl vždy vedle odsouzeného, kterému byla adresovaná, i vychovatel a preventista,“ uvedla svědkyně.

„Kilovky s červeným okem jsem vždy posílal zpět,“ zdůraznil Kislinger, který trestnímu stíhání čelí od srpna loňského roku. Vinu od samého počátku odmítá.

Vedení věznice se mstí, říká právník obžalovaného

Při minulém líčení podle Jakuba Šauera, právního zástupce obžalovaného bývalého vychovatele, vypovídalo pět vězňů.

„Nejen že žádný z vězňů nepotvrdil, že by můj klient druhému obžalovanému občas nějaké telefony povolil, ale většina naznačila, že ve věznici je takový bordel, že je tam možné prakticky cokoliv, a není k tomu třeba žádný vychovatel,“ uvedl Šauer.

Podle jeho názoru je v případu mnoho zásadních věcí.

„Především ničím není prokázán úmysl mého klienta a ani ničím být prokázán nemůže. Opakovaně jsem na toto od počátku upozorňoval. Nicméně z našeho pohledu jde o mstu od vedení věznice za to, že si můj klient stěžoval opakovaně na ministerstvo spravedlnosti, že se ve věznici soustavně porušují předpisy, že má na starosti trojnásobek vězňů, než je zákonem povoleno, že zde jsou drogy na denním pořádku a podobně,“ konstatoval právní zástupce.

Věří, že soud nakonec vyřkne osvobozující verdikt.

„Následně budeme vymáhat náhradu škody po ministerstvu spravedlnosti za nezákonné stíhání .“ Jasněji v této kauze bude až příští rok. Předseda senátu Dalibor Čermák totiž odročil jednání, při kterému budou vyslechnuti další svědci, na 8. leden.