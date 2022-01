Dlouhá léta stála socha ve skladu, teď se Radost vrátí do ulic Chodova

Sídliště v Tovární ulici by se od příštího roku mělo stát novým domovem sochy Radost, kterou v roce 1966 vytvořil Antonín Kuchař. Původně stála podle dostupných informací před budovou pošty na sídlišti Ovčárna v Sokolově, později byla přesunuta do chodovské Poděbradovy ulice, kterou zdobila do 90. let.