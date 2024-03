Sklárna Moser ovládla Czech Grand Design, má tři ocenění včetně Designéra roku

„Designér Jan Plecháč se své role uměleckého ředitele firmy Moser, jímž se stal v roce 2022, chopil s pokorou k tradici firmy a ke sklu, s respektem k řemeslu a zároveň s entuziasmem jemu vlastním,“ píšou organizátoři Czech Grand Design na svých webových stránkách.

Sám hlavní designér sklárny pak získal ocenění za to, co společně se sklárnou dokázal v tak krátké době. „Je to neuvěřitelné. Tohle je ale teprve začátek,“ řekl Jan Plecháč.

„Ocenění nás všechny potěšilo. Jsme hrdí na historické dědictví Moseru. Nechceme ale ustrnout v minulosti, je nutné přicházet s výrazným současným designem. To bylo zadání, které před dvěma lety dostal Jan Plecháč,“ uvedl Pavel Mencl, generální ředitel sklárny Moser.

Novou éru sklárny odstartoval její umělecký ředitel vázou Abyss. Následovala váza Harmonic a kolekce Duše lesa inspirovaná přírodou a jejími strukturami.

Světové renomé

Ve váze Pinea se odrážejí borovice, Fungi má strukturu výtrusnice houby, Conea šišky. Nápojový set s vázou Bark ztělesňuje kůru stromu a váza Microcosmos s rytinou Michala Bačáka je pohledem do útrob lesa.

Novodobé výrobky sklárny Moser navrhované Janem Plecháčem sbírají ocenění po světě. Kolekce Duše lesa měla premiéru na loňském Designbloku, jedné z největších designových a módních akcí v Evropě.

Expozici Moseru s názvem UP ocenili mezinárodní porotci i veřejnost jako nejlepší instalaci. Vázu Abyss otiskl v prosincovém vydání na své obálce jeden z nejprestižnějších designových magazínů na světě Wallpaper.

Úspěšný je i obor tradiční ruční výroby skla. Loni se dostal na Seznam nemateriálního dědictví UNESCO. Ruční výrobě skla se v Moseru věnují přes 166 let. Za tu dobu v Karlových Varech působila řada mistrů svého oboru.

Jednoduché je složité

Jedním z nich je i rytec sklárny Tomáš Lesser. Ten v roce 2020 získal prestižní francouzský rytířský Řád umění a literatury. Nebyl prvním Čechem, který řád získal, ale byl prvním takříkajíc od fochu.

„Chápu to jako ocenění řemesla jako takového. Čím jsem konkrétně já obohatil francouzské kulturní dědictví, totiž nedokážu přesně říci,“ komentoval před čtyřmi lety Tomáš Lesser ocenění. Ve sklárně začínal jako každý od píky.

„Skoro každý, kdo nastoupí, začíná souborem Maharani. Je to soubor složený ze základních řezů. Předpokládá umět udělat linku, olivku, oblouček, polořez a podobně. To jsou základy, které musí každý rytec umět. Já nadělal tuny tohoto skla. Je to práce náročná na přesnost. U rytců platí to, že co se na první pohled zdá jednoduché, je složité. Je jednodušší udělat na skleničce jelena než přesné kolečko,“ řekl o svých začátcích mistr rytec.