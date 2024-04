Nemá smysl vyrábět jen další hezkou věc, musí být funkční, říká umělecký šéf sklárny

„Druhou věcí je, že jsem se do naplňování našich vizí zakousl a snažil se vyhrabat původní DNA Moseru,“ pokračuje Plecháč.

Sklárna nejprve získala tři ceny v soutěži Czech Grand Design, kdy Plecháč celou soutěž jako její absolutní vítěz ovládl. O pár dní později pak svou soukromou sbírku obohatil o další dvě ocenění ze soutěže ELLE Decoration International Awards 2024 (EDIDA).

Jak velkou výzvou pro vás bylo začít pracovat pro Moser?

Byla to velká výzva. Věděl jsem, že to bude velký oříšek, že to není jednoduchá fabrika. Jak historicky, tak šíří dovedností jejích zaměstnanců. Pod jednou střechou máme mistry různých řemesel. A pro uměleckého ředitele je docela těžké umět všechny možnosti vytěžit a ještě je někam posunout. Myslím si, že vloni se nám toho spoustu povedlo. Snažili jsme se brusičsky posunout do nových vod. Všechny kroky měly svůj význam. A to se v posledních dnech projevilo těmi oceněními.