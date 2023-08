Na matné sklo každý sahá, ta smyslovost otvírá další procesy v těle, říká designér

Vaše unikátní instalace vznikla v rámci expozice společnosti Philip Morris pod názvem Nadechněte se. Jak jste přišel na motiv vázy a květinového vodopádu?

Celé to téma bylo v rámci iniciativy Svět bez kouře (zaměřuje se na osvětu o škodlivosti kouření a zároveň představuje bezdýmné alternativy pro dospělé kuřáky, kteří hledají méně škodlivá řešení, pozn. red.) a já přemýšlel o tom, co to pro mě znamená. A vyšlo mi, že je to čistota přírody. Když mám volno, snažím se být co nejvíce v lese, na louce nebo na nějaké mýtině, takže jsem chtěl zhmotnit něco, co zase není tak moc hmatatelné – přírodu. Snažím se od začátku své kariéry dělat věci tak, aby se nemusely moc vyrábět a pak vyhazovat, proto jsem nechtěl budovat pevnou instalaci, ale zvolil vodopád z živých květin. Ty odkvetou, dají se na kompost a vše má nějaký cirkulační rámec. A protože jsem uměleckým ředitelem Moseru a vyrábíme nápojové sety na stůl nebo vázy, padla volba na vázu. Ta je pro mne nositelem přírody do interiérů, alespoň v podobě kytek. A proto se květiny vylévají z vázy do živé louky. To spojení mi přišlo fajn.

Samozřejmě když se na to podívám zpětně a měl bych své studio v Londýně, ne v Praze, asi by výsledky byly ještě úplně jiné. Přece jenom Praha není na trase byznysových cest, lidé sem za vámi nechtějí příliš létat.