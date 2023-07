„Nadechněte se“ – instalace Jana Plecháče pro Svět bez kouře

Instalaci tvoří pestrobarevný květinový vodopád, který vyvěrá z vázy z nejkvalitnějšího českého křišťálu. Design této vázy vznikl v souladu s novým směřováním značky Moser. Celkový dojem je umocněn zvuky letní louky. Instalace je inspirována vizí budoucnosti bez kouře společnosti Philip Morris, která má za cíl, aby jednoho dne cigarety a spolu s nimi cigaretový kouř zmizely ze světa. Dílo chce inspirovat návštěvníky k nadechnutí s vědomím, jaká může být budoucnost bez cigaretového kouře. Kuřáky má motivovat, aby cigarety zcela odložili nebo alespoň udělali změnu a přešli na některou z bezdýmných alternativ. Ty tabák nespalují a neprodukují škodlivý kouř. Instalaci „Nadechněte se“ budou mít možnost zhlédnout všichni návštěvníci starší 18 let po celou dobu konání Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech od 11 do 20 hodin.

Jan Plecháč a společnost Moser

Jan Plecháč je známý český designér, který vystudoval architekturu na pražském UMPRUM s pod vedením Jiřího Pelcla. V rámci své diplomové práce navrhl unikátní drátěná křesla Icons, která mu pomohla úspěšně odstartovat kariéru. Jeho díla překonávají hranice umění a designu a svou nadčasovou estetikou oslovují širokou veřejnost u nás i v zahraničí.

Moser je česká firma zabývající se výrobou bezolovnatého a ručně vyráběného luxusního křišťálu. Firma byla založena v roce 1857, kdy Ludwig Moser, talentovaný rytec a podnikatel, otevřel v lázeňském městě Karlovy Vary svou ryteckou dílnu a obchod. Díky své jedinečné kráse, kvalitě, nadčasovému designu a mistrovství našich sklářů získala díla Moser obdiv a uznání od výjimečných osobností z celého světa. Ochranná známka Moser se stala světovým znakem luxusního křišťálu a symbolem dokonalého ručního zpracování.

Spolupráce Jana Plecháče a iniciativy Svět bez kouře

„Od té doby, co jsem přestal kouřit, mnohem intenzivněji vnímám vůně kolem sebe a s tím samozřejmě souvisí i kouř z cigaret. Proto mě zaujala možnost ztvárnit vizi světa bez cigaretového kouře, kde už nebude nepříjemný zápach. Zajímá mě vše, co má co do činění s lepším světem. A Svět bez kouře toto poselství nese přímo ve svém názvu.“

„Pro mnohé z nás představuje Svět bez kouře čistší vzduch. Navíc i Moser, se kterým jsem na tomto díle spolupracoval, má čistotu ve své DNA. Naším cílem tedy bylo tuto myšlenku převést do reálné instalace a inspirovat tak kuřáky k tomu, aby udělali změnu k lepšímu, nejen kvůli sobě.“

„Jako designér hledám inspiraci všude kolem sebe a snažím se vnímat svět všemi smysly. Proto jsem nechtěl vytvořit pouze dílo, které bude vizuálně zajímavé, ale které osloví diváky také skrze další smysly. Vůně nám často připomínají různé vzpomínky nebo umocňují zážitek z přítomného okamžiku. Až si například někdo bude chtít příště zapálit cigaretu a vzpomene si na tuhle instalaci, tak se nadechne a třeba si řekne, že i jemu by bylo bez cigaretového kouře líp.“

O iniciativě Svět bez kouře

Svět bez kouře je iniciativa společnosti Philip Morris zaměřená na osvětu o škodlivosti kouření. Cílem této iniciativy je přiblížit dospělým kuřákům a jejich blízkým výzkum a vědu stojící za moderními bezdýmnými nikotinovými alternativami, které pomáhají zlepšit kvalitu života cestou odstranění cigaretového kouře. Dosavadní vědecké poznatky v této oblasti jsou zde veřejnosti nabídnuty srozumitelnou formou, která má napomoci pochopení a vybudování důvěry v méně škodlivé alternativy ke kouření klasických cigaret. Její součástí jsou virtuální a putovní laboratoř, využívající nejmodernější technologie, jako jsou digitální rentgeny a holografické boxy, díky nimž demonstruje návštěvníkům škodlivost cigaretového kouře a zároveň přináší informace o bezdýmných řešeních.

Dospělí návštěvníci se v prostředí laboratoře dozvědí, jaká jsou hlavní rizika spojená s kouřením klasických cigaret a s tím, co se děje při procesu spalování tabáku. Seznámí se také s hlavními fakty o nikotinu, stejně jako s principy fungování moderních bezdýmných alternativ ke klasickým cigaretám a s rozdíly mezi nimi. Průvodcem je jim virtuální popularizátor vědy profesor Dohořel, který jednotlivá fakta srozumitelně vysvětluje v sérii tematických videí.

Laboratoř můžete navštívit po celou dobu konání Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech od 11 do 20 hodin. Vstup je pouze pro starší 18 let. Více informací najdete na webu www.svetbezkoure.cz.

Foto: Svět bez kouře - Petr Klapper / Foto: Jana Plecháče - Vojtěch Veškrna