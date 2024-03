Nejlepší čeští designéři roku 2023: podívejte se na jejich tvorbu

Akademie designu ČR, složená z 62 významných osobností z řad českých i zahraničních kurátorů, galeristů, šéfredaktorů, novinářů a teoretiků designu, rozhodla o vítězích osmnáctého ročníku cen Czech Grand Design. Nejprestižnější ocenění pro české autory, designéry a výrobce převzali laureáti v rámci slavnostního večera v neděli 3. března 2024 ve Stavovském divadle.

Novou podzimní kolekci Duši lesa navrhl pro Moser Jan Plecháč. Váza Pinea je inspirovaná strukturou a tmavě zelenou barvou borovice.

Absolutním vítězem, a to Grand designérem roku 2023, se stal Jan Plecháč. Zpečetil tak svou roli uměleckého ředitele tradiční karlovarské sklárny Moser, které se podle odborných porot a většiny členů Akademie designu ČR zhostil s respektem k řemeslu, tradici a se smyslem pro citlivou inovaci a originální design.

Za celoživotní přínos oboru byl do Síně slávy českého designu uveden designér Jiří Jiroutek (1928–2023), který se zapsal do historie českého designu ikonickou kolekcí nábytku U-450.

Ceny byly dále uděleny v osmi kategoriích a vítězové převzali v rámci kreativního galavečera trofeje v podobě „osobního lapače nápadů a snů“ navržené loňskými Grand designéry, studiem Lexová&Smetana.

Sklo přineslo vítězství

Vítězem kategorie Designér roku, Cena Ministerstva kultury ČR i Grand designérem cen Czech Grand Design 2023, se stal designér Jan Plecháč. Ocenění si odnesl za vázu Abyss, vázy Harmonic a kolekci váz a nápojového skla Duše lesa, které navrhl pro tradiční karlovarskou sklárnu Moser.

„Designér Jan Plecháč se své role uměleckého ředitele firmy Moser, jímž se stal v roce 2022, chopil s pokorou k tradici firmy a k materiálu skla, jímž je dlouhodobě fascinován, s respektem k řemeslu a zároveň s entuziasmem jemu vlastním, se smyslem pro citlivou inovaci a originální design,“ poznamenala za Akademii designu ČR, kurátorka, historička designu a umění Tereza Bruthansová.

Cenu Designér roku – Cena Ministerstva kultury ČR předal náměstek ministra kultury ČR Ondřej Chrást. Úspěšné spojení tradičního producenta se špičkovým současným designérem i výjimečnost kolekce váz a nápojového skla Duše lesa následně stvrdila výhra firmy Moser v kategorii Výrobce roku.

Titul za nejlepší instalaci firmy získal na Designbloku 2023 Moser za svou instalace s levitujícím mrakem, na kterém plují skleněné vázy. Jejím autorem je Jan Plecháč. Instalace získala i Cenu veřejnosti.

„Za více než sto šedesát let své existence se Moser stal symbolem stability a vysoké kvality. Vyprofiloval se v důvěryhodnou značku pro konzervativnější zákazníky, kteří si potrpí na tradici a dokonalost. Nastal však čas posunout jej blíž k současným zákazníkům a pustit mladou krev do žil. Ta proudí a tepe v nové kolekci Duše lesa, kterou Moser představil na minulém Designbloku a ztělesňuje budoucí směřování značky,“ hodnotí Michaela Kádnerová, členka odborné poroty Akademie designu ČR a kurátorka Moravské galerie v Brně.

A dodává: „Luxus, který je pro Moser typický, se v nové kolekci sklání před archetypální, důvěrně známou krásou, jež jemně uchopí srdce každého z nás a něžně jej zmáčkne. To je cesta, po níž se Moser s Plecháčem vydávají a my chceme jít s nimi.“

Síň slávy za nábytek pro každého

Významné ocenění mimo kategorie je každý rok udělováno jedné osobnosti za mimořádnou tvůrčí a pedagogickou činnost nebo přínos v teorii designu. Do Síně slávy českého designu byl Akademií designu ČR uveden designér Jiří Jiroutek.

Možná budeme jen těžko hledat domácnost, kde se v 60. a pozdějších letech objevil (a možná je zde dodnes) nábytek U-450. Jiří Jiroutek v něm propojil bruselský styl (československý směr, po kterém prahl po Expu 58 celý designový svět) a dostupnost.

Síň slávy - Jiří Jiroutek

Designér dokázal snížit náklady tak, aby se nábytek mohl vyrábět v masovém množství a prodávat za přijatelnou cenu. Skříňky se navíc vyznačovaly skladností, vyráběly se z lehčího dřeva a hodily se do jakékoliv místnosti. Za dvacet let se slavného nábytku vyrobilo několik milionů kusů.

„Jiří Jiroutek byl a je hvězda, přestože je jeho jméno známé mimo oblast designu jen málokomu. Neprávem. Stihl totiž proměnit podobu české domácnosti k lepšímu i v nesnadných podmínkách socialistického režimu. O tom se může dnešním designérům jen zdát,“ doplnila Michaela Kádnerová. Cenu převzal Jiroutkův prasynovec Antonio Carlini.

Designéři, kteří mají styl

Kategorii Módní designér roku ovládl slovenský návrhář žijící v Praze Boris Král’, který se v kolekci Salon de Nuit a při návrhu róby pro herečku Danielu Kolářovou vrátil ke svým dětským snům, vytáhl skicy ze střední školy a redefinoval naivní pohled na své retro múzy.

„Léta strávená prací pro jiné návrháře jako modelář, konstruktér střihů a krejčí Borisovi pomohla utřídit myšlenky a formulovat kdo je, co chce říct a kde leží úrodné pole pro jeho módní vyjadřování a estetiku. Stal se jím, ne úplně překvapivě, oděv pro zvláštní příležitost. Tedy typická salonní móda šitá na zakázku. Více než o talent zde jde o dobré a poctivé řemeslo,“ komentoval Jan Králíček, kreativní ředitel časopisu Dolce Vita, stylista a konzultant.

Designérkou šperku roku se stal nový talent evropské módní scény, Klára Marie Bliss s kolekcí Banshee. „Přirozená, až surová, přesto o Banshee nelze vyslovit nic jiného, než že se jedná o delikátní módní záležitost. Takovou, jež není závislá na čase a trendech jej lemujících, takovou, jež není prvoplánově líbivá a vkusu ani běžným komerčním požadavkům se nepodbízí,“ říká novinářka a členka odborné poroty Akademie designu ČR Andrea Běhounková.

Bliss vystudovala oděvní a kostýmní design. Narodila se v Austrálii českým emigrantům, ale zcela určitě ji ovlivnilo studium v Antverpách na prestižní Royal Academy of Fine Arts.

Ačkoli Bliss vystudovala oděvní a kostýmní design, její tvorba nepatří do kategorií ani kolonek. Možná za to může její původ, narodila se v Austrálii českým emigrantům, ale zcela určitě ji ovlivnilo studium v Antverpách na prestižní Royal Academy of Fine Arts. Tam také při práci s archivy a rešeršemi začala její posedlost historickým prádlem, jeho vliv na vnímání ženského těla a body pozitivitu. Škola určitě ovlivnila i komplexnost její tvorby, včetně budování vlastního brandu a jeho portfolia.

V kategorii Grafický designér roku uspěla vzdělávací platforma Vividbooks Vítka Škopa. Digitální učebnice pomáhají učitelům fyziky, chemie a matematiky s výukou na základních školách.

„Učebnice i předchozí produkty Vividbooks velmi nápaditým způsobem propojují svět online a svět fyzický, reálný. Z grafického zpracování učebnic čiší energie a optimismus, žákům přináší vzdělávání hrou. Nejdůležitější ale je, že to nekončí jen u krásně zpracovaných učebnic: Autorům a vývojářům se také daří učebnice dostávat do škol a k učitelům,“ řekla Jana Vinšová, členka odborné poroty Akademie designu ČR a ředitelka organizace CZECHDESIGN.

Titul Fotograf/ka roku obhájilo z roku 2020 duo SHOTBY.US, za nímž stojí Lenka Glisníková a Karolína Matušková. „I v roce 2023 pokračovalo duo fotografek SHOTBY.US v úspěšném tažení, které hýří kreativními nápady,“ vysvětlila volbu Akademie designu ČR členka její odborné poroty, umělecká ředitelka a kurátorka festivalu Fotograf Tereza Rudolf.

Na poli ilustrace zazářila Magdalena Rutová, která zaujala kresbami pro dětské knihy Já, chobotnice (Baobab), Čavargoš / Tulák (Tera Fabiánová, Milena Hübschmannová, KHER) a Rajčaťáci a Banáni (Petr Váša, HOST). „Práce Magdaleny Rutové je originální jak v českém, tak evropském kontextu. Je netuctová, živá i sebevědomá, a přitom srozumitelná jak dětskému, tak dospělému publiku,“ pochválila Tereza Horváthová, členka odborné poroty Akademie designu ČR a nakladatelka.

V kategorii Objev roku, jejíž cílem je upozornit na čerstvé nápady, nová designérská uskupení i mladé talenty, letos z široké konkurence 17 nominací uspěla originální stavebnice TOTEMO designérky Adriany Koldy.

Projekt TOTEMO klade od začátku důraz na ekologii a udržitelnost. Zatímco spojky jsou vytištěny na 3D tiskárně z recyklovaných PET lahví, stavební dílky jsou vyrobeny z dřevěné překližky potištěné ekologickými barvami.

„TOTEMO podporuje spontánní hru, rozvíjí představivost, jemnou motoriku a kreativitu, a to nejen u dětí, ale i dospělých. Zaujme organickými tvary, výraznými barvami a jednoduchým, a přitom důmyslným, principem sestavování. Nabízí tolik možností skládání prostorových obrazů a soch, ať už abstraktních či realistických, kolik jen vám fantazie dovolí. A výsledný objekt vždy působí krásně,“ hodnotila členka odborné poroty Akademie designu ČR, kurátorka, historička designu a umění Tereza Bruthansová.

Ocenění navržené, jak už bývá zvykem, loňskými Grand designéry, tedy studiem Lexová&Smetana, předaly na prknech Stavovského divadla v Praze významné osobnosti kulturní i veřejné scény.

Kreativním galavečerem v režii Jany Burkiewiczové provedl v kulisách představení Národního divadla Bakchantky herec Miloslav König za hudebního doprovodu skupiny Bert & Friends. O výhercích i všech nominacích Czech Grand Design informuje nový web czechgranddesign.cz.