Sanace podmáčených domů bude drahá, státu se zřejmě nevyplatí je opravit

Podle starosty to vyplývá z výsledků jednání mezi městem, ministerstvem průmyslu a obchodu a Palivovým kombinátem Ústí.



„Kdybych měl dát příklad: hodnota domu jsou tři miliony, náklady na jeho sanaci jsou ale odhadovány na šest,“ vysvětlil kynšperský starosta.

S takovou alternativou ovšem projekt počítal už od samého počátku. Na jednom ze setkání s majiteli poškozených domů to potvrdil i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „V takovém případě stát dům odkoupí za tržní cenu, jako by s ním žádné problémy nebyly,“ vzkázal před rokem Havlíček místním.

Projekt sanace podmáčených domů zajišťuje ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím státního podniku Palivový kombinát Ústí. Jeho ředitel Walter Fiedler nechtěl situaci popisovanou starostou Kynšperka nad Ohří komentovat. „Nejdříve si musíme promluvit s lidmi,“ vysvětlil.

Podle Tomáše Svobody je pravděpodobné, že bude podnik postupovat způsobem, který v Kynšperku naznačil ministr Havlíček. „To znamená, že lidé dostanou něco jako odškodné ve výši hodnoty domu. Bude pak na zvážení majitelů jednotlivých nemovitostí, jak budou dál postupovat. Jestli domy prodají, peníze od státu použijí na jejich opravu či v nich budou dál bydlet ve stavu, v jakém jsou. Statik totiž potvrdil, že objekty jsou i tak obyvatelné a jsou bezpečné,“ řekl starosta.

K dílčím opravám v rámci celého projektu už ale podle něj došlo. „Postavil se nový plot u domu, který stojí v těsném sousedství jámy. Zem už se tam tak dál nesesouvá,“ doplnil.

Problém se vzlínáním spodní vody se týká jednadvaceti domů v Dolních Pochlovicích. Důvodem je zatopený uhelný lom v těsném sousedství lokality. Podle informací z ministerstva průmyslu a obchodu skončila těžební činnost v oblasti Dolních Pochlovic, která má přibližně 40 popisných čísel, už ve čtyřicátých letech minulého století.

Až do roku 2011 důlní vodu odčerpávala Sokolovská uhelná, i když to nebylo její povinností. „Důlní díla pak přešla pod správu ministerstva životního prostředí a od roku 2015 se o ně stará Palivový kombinát Ústí,“ informovalo ministerstvo. Problémy s vlhkostí se podle majitelů domů začaly objevovat kolem roku 2014.

Na metodě, jak nemovitosti zbavit vzlínající vlhkosti, pracovali na Českém vysokém učení technickém. Odborníci stavební fakulty školy navrhli injektáž zdiva, do kterého se pod vysokým tlakem vpraví speciální chemická látka. Ta by měla zdivo nejen zbavit vlhkosti, ale i zamezit jejímu dalšímu vzlínání.

Podle platného harmonogramu je sanace rozdělená do čtyř etap. Ministr Karel Havlíček přislíbil, že hotovo by mělo být do konce letošního roku.