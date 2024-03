Z kopce na kolech i jiné atrakce. Zimní sezona v lyžařských areálech skončila

„Když shrnu posledních pět sezon, tři z nich byly špatné, jedna covidová a jedna jakž takž ušla. Přestože také na ní se covid podepsal. Němci se totiž bezprostředně po pandemii báli cestovat,“ shrnul zkušenosti z posledních let šéf plešiveckého areálu Petr Voráček. Bídné zimy se podle něj propisují do ekonomického výsledku. Plešivec se kvůli nim dostal do červených čísel.

Léto špatnou zimu nespasí

„Po covidu jsme dostali kompenzace ve výši 50 procent uznatelných nákladů. Do dalších sezon jsme ale šli už s dluhem,“ podotkl jednatel. V podobné situaci se špatně plánují investice do areálu. Chybí na ně peníze. „V době, kdy projekt vznikal, někdy v letech 2007 až 2008, se počítalo s 30 cm technického sněhu. Dnes, když ho nemáme alespoň tři čtvrtě metru, je to špatné,“ podotkl.

To, že by sebeúspěšnější letní sezona zacelila finanční rány, je podle Voráčka nemožné. Výnosy přes léto dosahují maximálně 15 procent těch zimních. „Tedy za předpokladu, že je zima dobrá,“ upřesnil jednatel. Letní tržby tak podle něj stačí na to, aby si plešivecký areál udržel stálé zaměstnance. Těch je osm. V zimě je doplňuje 55, v létě pak 25 sezonních zaměstnanců.

Lanovka musí projít kontrolou

Letní sezonu na Plešivci odstartovali otevřením trailů pro cyklisty už před několika týdny. Zatím mají otevřeno pouze o víkendech, s celotýdenním provozem počítají až o letních prázdninách. Výjimkou jsou velikonoční prázdniny, během kterých cyklisty přivítají mimo víkend v pátek i pondělí. Na nedalekém Klínovci zatím operují s tím, že letní sezonu rozjedou na sklonku dubna. Duben pak chtějí Klínovečtí plně věnovat přípravám na letní provoz.

Zimní sezona už skončila i ve skiareálu Snow Hill Mariánky v Mariánských Lázních. Na letní provoz podle vedoucího provozu Vladimíra Černého najedou 20. dubna. „Do té doby musíme připravit lanovku. Sundat kabinky, prověřit a zkontrolovat techniku,“ řekl Černý. Po jejím spuštění budou v areálu postupně zprovozňovat další letní atrakce, jako je dětské hřiště či nafukovací trampolíny.