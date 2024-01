Na Klínovci vládne spokojenost, ostatní skiareály se opět vracejí do hry

A ani o nadcházejícím víkendu, který by se podle meteorologů měl povést, nelze čekat změnu. „Další sjezdovky chceme otevřít v příštím týdnu,“ uvedl jednatel skiareálu Petr Voráček. Teploty posledních dnů přály zasněžování, vítr byl ale proti. „Foukalo tady tak, že z děl nedopadlo na sjezdovky nic,“ řekl Voráček s tím, že upravit sjezdovku trvá tři až čtyři dny.

Dosavadní zimní sezonu na Plešivci shrnul Petr Voráček stručně: „Tragická!“ A ani první týdny po Novém roce patrně zlepšení nepřinesou. „To je každoroční problém,“ dodal. Na Klínovci se seznam zavřených sjezdovek, vleků a lanovek den ode dne krátí. Podle majitele klínoveckého areálu Petra Zemana bude v příštích dnech v provozu prakticky vše.

V areálech přibylo sněhu

„Už na víkend připravujeme otevření Jáchymovské sjezdovky. Na Neklidu pak zprovozníme sjezdovku Karásek,“ představil největší taháky nadcházejících volných dnů. Sezona je zatím podle Zemana úspěšná, i když počasí perfektní nebylo. Jeden z důvodů vidí v tom, že rakouská střediska, která jsou častým cílem českých lyžařů, zvyšovala ceny, na Klínovci drží loňské.

„Máme perfektně nasněženo, takže i o vánočních svátcích byla návštěvnost dobrá,“ doplnil Zeman. Další sjezdovky připravují na víkend také v menších lyžařských centrech. V Bublavě je v provozu červená sjezdovka, technika nyní připravuje modrou. Středisko sportovního areálu pod vrchem Háj v Aši začalo po přestávce znovu zasněžovat díky nízkým teplotám.

První noční lyžovačka

Areál se dočkal opětovného spuštění sjezdovky č. 1 v sobotu 13. ledna. Ještě před tím došlo na úpravu povrchu rolbou. O víkendech je areál otevřený od 9 do 16.30 hodin, v týdnu a o sobotách je možné se vydat na večerní lyžování, a to od 17 do 20 hodin. Trať je osvětlená. Skiareál Mariánské Lázně je otevřený pro denní lyžování, a to od 9 do 16 hodin.

Na sjezdovkách leží technický sníh, v provozu je lanová dráha, sjezdovka Krakonoška, dětský park se dvěma posuvnými koberci o délce 72 a 18 metrů. V sobotu se má otevřít i sjezdovka Slalomák II s vlekem. V sobotu se lyžaři mohou těšit na první večerní lyžování této sezony. Jezdí se na osvětlené sjezdovce č. 3 – Slalomák, a to od 18 do 21 hodin.