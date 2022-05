Horská střediska zahajují letní sezonu. Do provozu investovala čtvrt miliardy

Vedle investic do velkých projektů se nejčastěji jedná o modernizaci zázemí či nákup nových vybavení v půjčovnách, jako jsou horská kola, elektrokola nebo koloběžky.

„Letošní investice do letní sezony přes čtvrt miliardy korun patří k nejvyšším za posledních pět let. Horská střediska návštěvníkům představí několik velkých projektů, ale také nově vybudované či upravené trailové trasy, dětská hřiště i naučné stezky,“ říká ředitel AHS Libor Knot.

Nejvýraznější novinkou českých hor je unikátní most Sky Bridge 721 na Dolní Moravě. Investice zde podle Libora Knota byla 200 milionů korun. Jde se o nejdelší visutý most na světě, dlouhý téměř tři čtvrtě kilometru, který umožní procházku mezi dvěma horskými hřebeny. Součástí bude i naučná stezka Most času, která využívá prvky rozšířené reality. Zahájení provozu visutého mostu se plánuje od poloviny května, provoz bude podle šéfa resortu ovšem regulován.

„Máme připravené časové sloty s možností si návštěvu objednat předem online. Podle toho chceme řídit a regulovat chod celé atrakce,“ řekl iDNES.cz Martin Palán.

Vzhledem k prudkému zdražování energií a dalších vstupních nákladů ceny atrakcí na horách pravděpodobně vzrostou. „Myslím, že nárůst bude adekvátní tomu, jak se zvedá trh práce a jaká je inflace,“ řekl Knot.

Cyklistika i odpočinek

V České republice funguje podle asociace zhruba 150 větších horských středisek a 115 lanových drah, přibližně polovina má i letní provoz. „Letní sezona nabírá v posledních letech na důležitosti, mnohde je srovnatelná se zimou,“ řekla ředitelka AHS Kateřina Neumannová a doplnila, že návštěvnost českých hor v minulosti meziročně v létě rostla o tři až pět procent. Neumannová doufá v to, že tento trend bude pokračovat i letos.

Provozovatelé horských středisek letos podle Knota představí také nové nebo upravené trailové trasy pro cyklisty, dětská hřiště a naučné stezky. Na Lipně mají novou adrenalinovou síť na oblíbené Stezce korunami stromů a dva nové gastro provozy. Na Klínovci kromě již vybudovaných trailových tratí zde nově naleznou tréninkové prvky a skillcentrum. K cyklotrailům na sousedním Plešivci zase přibude bobová dráha a naučná stezka. Nové a upravené singletraily lze najít v Deštném a na Bílé.

Areály investují dále do nového vybavení v půjčovnách. Významné nákupy horských elektrokol, tříkolek či koloběžek plánují například SkiResort Černá Hora - Pec v Krkonoších, Ještěd nebo na šumavském Zadově.

Nejvíce Čechů podle průzkumu AHS plánuje při pobytu na horách odpočívat, další větší část se chce věnovat sportu, nejčastěji turistice a cyklistice. S rodinou čas strávený na horách plánuje asi 40 procent lidí, s partnerem či partnerkou přibližně třetina. Odjet pouze se svým psem hodlají zhruba tři procenta lidí.