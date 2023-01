Žalobu na referendum o Vřídelní kolonádě soud nepřijal, měla zpoždění

Podle zákona o místním referendu je návrh na vyslovení neplatnosti nutné podat do deseti dnů po vyhlášení výsledků. Na jiném místě téhož zákona ovšem stojí: „Lhůta určená podle dnů je zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16 hodin.“ Lhůtu přitom nelze prodloužit, ani prominout její zmeškání.

A právě 16. hodina se stala iniciátorům žaloby osudnou. „Přišla o 30 minut a 54 sekund po tomto termínu. Soud proto shledal návrh opožděným,“ potvrdila Jana Rubášová, mluvčí Krajského soudu v Plzni.

Dvě třetiny hlasujících se v karlovarském lednovém referendu vyslovily pro vybudování litinové kopie Vřídelní kolonády, jenže kvůli nízké účasti bylo referendum neplatné. Podle jeho iniciátorů město hlasování mařilo. Ota Řezanka jako zmocněnec přípravného výboru žalobu podal v úterý prostřednictvím datové schránky.

„Zákon si protiřečí. Na jednom místě je napsané do deseti dnů, na druhém pak do 16 hodin. Probíral jsem to s právníkem, a ten se prý ještě nesetkal s tím, že by byly dva termíny,“ komentoval rozhodnutí soudu Ota Řezanka.

Čtyřčlenný přípravný výbor referenda, jehož je Řezanka zmocněnec, nyní zvažuje podání kasační stížnosti. „V zákoně je chyba,“ vysvětlil Řezanka.

Připustil ale, že šance na úspěch je malá. Pokud přípravný výbor kasační stížnost podá, bude o ní rozhodovat Nejvyšší správní soud. „Proces bychom ale vyhráli. Referendum bylo uspořádané špatně,“ je přesvědčený.