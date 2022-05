Karlovy Vary mají svůj symbol zpět, Vřídlo opět tryská na původním místě

Posledních takřka sedm let se návštěvníci Karlových Varů museli spokojit s provizorním vývěrem Vřídla před budovou Vřídelní kolonády. To ovšem ode dneška už neplatí. Symbol lázeňského města se opět přestěhoval tam, kde na něj jsou lidé zvyklí. Do vřídelní síně kolonády.