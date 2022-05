Karlovy Vary obsadí běžci, půlmaraton přinese miliony i dopravní omezení

Organizátoři očekávají, že závod s výborným sportovním nábojem, skvělými časy a tradičně výtečnými výkony hobby běžců a běžkyň si nenechají ujít přibližně čtyři tisíce účastníků. Běžecký svátek, který tradičně zahájí sérii půlmaratonských běhů titulárního partnera Mattoni v krajských městech, je svátkem nejen pro sportovce, ale i pro místní podnikatele a samotné město.

„Například v roce 2019 dohromady všichni návštěvníci v souvislosti se závodem nechali ve městě potažmo v kraji včetně registračních poplatků za závod přibližně 39 milionů korun. Kromě ubytování a stravování utráceli například za nákupy, místní dopravu a podobně. Přímo do městské pokladny plynuly místní ubytovací a rekreační poplatky ve výši necelých 380 tisíc korun,“ vyčetl ze statistik manažer Carlo Capalbo, předseda organizačního týmu RunCzech.

Připomněl, že výdaje návštěvníků půlmaratonu pořádaného v Karlových Varech způsobily rovněž nárůst produkce místních podniků. Pro uspokojení zvýšené poptávky návštěvníků musely místní podniky vyprodukovat zboží a služby v hodnotě přes 20 milionů korun, vznikla i nová pracovní místa.

Přínos takové akce si uvědomuje i vedení magistrátu. „Pro Karlovy Vary, jejichž podstata a také ekonomika většiny místní podnikatelské sféry je postavená na cestovním ruchu, je půlmaraton skvělou reklamou. Do světa se dostanou atraktivní záběry místní scenérie. Navíc skvěle funguje i propojení s během jako součástí zdravého životního stylu,“ uvedl náměstek primátorky Petr Bursík.

Motoristy čeká omezení

Se svátkem vytrvalců se už tradičně pojí rozsáhlá dopravní omezení. Ta začínají v centru města už 20. května.

„Od páteční 18. hodiny do sobotní půlnoci bude úplně uzavřen provoz na nábřeží Osvobození. Autobusy městské hromadné dopravy tudy budou moct projíždět do páteční 20. hodiny,“ uvedla Helena Kyselá, mluvčí karlovarského magistrátu.

Tím ovšem omezení pouze začínají. V sobotu se motorizovaní návštěvníci Karlových Varů musejí připravit na další uzavírky. A to ve třech vlnách. Od 15.30 do 22.00 budou pro dopravu uzavřené ulice Zahradní, Sadová, Mlýnské nábřeží, Lázeňská, Tržiště, Jánský most, Vřídelní, I. P. Pavlova, Karla IV. a T. G. Masaryka.

Druhá vlna uzavírek začne v 17 hodin. Dotkne se ulic Tržiště, Stará louka, Mírové náměstí, Goethova stezka, Slovenská, Mariánskolázeňská, Nová Louka, Divadelní náměstí, Vřídelní, I. P. Pavlova, Karla IV. i mostu 17. listopadu. Tato omezení potrvají do 22 hodin.

„Mezi 17.45 a 20.00 pak budou uzavřené ulice Varšavská, Horova, nám. Republiky, Západní, Plynárenská, Šumavská, Moskevská, T. G. Masaryka a část ulice Dr. Davida Bechera,“ doplnila mluvčí magistrátu.

Půlmaraton se dotkne i autobusové dopravy. Po dobu uzavírek budou moct k zastávce Karlovy Vary Terminál zajíždět pouze přes Chebský most a navíc za asistence policie.

Inspirace Vídní i Berlínem

Přestože si karlovarský závod za svoji celkem krátkou kariéru řekl velmi výrazně o pozornost a láká do města velké množství návštěvníků ze zahraničí, má v propagaci lázeňského regionu, který se pyšní prestižní značkou UNESCO, ještě rezervy.

Inspirovat by se mohl například známým Vienna City Marathonem, který se běžel 24. dubna. Celý týden se na mnoha místech Vídně konala řada doprovodných akcí. Nechyběly koncerty, běhy pro děti ze základních a mateřských škol, výstavy či nejrůznější projekce. Závod každoročně přivede do Rakouska desítky tisíc běžců a dalších návštěvníků. Účastní se jej lidé z přibližně 125 zemí, na maraton a další víkendové běhy se jich každoročně registruje kolem 40 tisíc.

Nezanedbatelný je fakt, že v průběhu akce turisté vydají asi 25 milionů eur. O tom, že Rakušané si závodu považují, svědčí i to, že nejúspěšnější běžce přijal den po závodu ve svém oficiálním sídle ve vídeňském Hofburgu rakouský prezident Alexander van der Bellen.

Podobně proslulý je BMW Berlin Marathon, který se běhá každý rok poslední víkend v září. Na tento víkend přijíždí do Berlína více než 150 tisíc lidí. Turistické výdaje činí přibližně 60 milionů eur.