Karlovarský půlmaraton láká tisíce návštěvníků, závod vydělá městu miliony

Loňský ročník závodu přinesl jenom do městské kasy na ubytovacích poplatcích více než 370 tisíc korun. Postaralo se o to téměř 20 tisíc návštěvníků města, které běžecká akce do Karlových Varů přilákala.

„Dohromady všichni návštěvníci utratili ve městě, potažmo v kraji, včetně registračních poplatků za závod přibližně 39 milionů korun,“ naznačil ekonomický přínos půlmaratonu koordinátor závodů RunCzech Tomáš Mirovský.

Dokumentuje to ještě dalšími čísly – místní produkce v době konání závodu narostla o 20,25 milionu a hotely s restauracemi musely kvůli poptávce ze strany návštěvníků zaměstnat mnoho lidí, což v přepočtu na plné celoroční úvazky znamenalo vytvoření devatenácti pracovních míst.

Dá se očekávat, že i letošní sedmý ročník bude vypadat podobně. Kapacita hlavního závodu je čtyři tisíce běžců, další tři tisíce lidí pak mohou závodit na tříkilometrové trati rodinného běhu.

„Kapacitu tohoto závodu jsme oproti loňsku navýšili o 300 míst,“ konstatoval Mirovský.

Město závod podporuje částkou 800 tisíc korun

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové je půlmaraton pro Karlovy Vary nejen jedním z největších sportovních svátků, ale znamená i širokou sledovanost v médiích, tedy skvělou reklamu. Město závod podporuje částkou 800 tisíc korun.

Dalším půlmilionem přispívá organizátorům kraj. „Částku ale ještě musí schválit rada kraje a jeho zastupitelstvo,“ upřesnil náměstek hejtmanky Petr Kubis.

Hejtmanství podle něj stejně jako v minulém roce chystá soutěž o 40 registrací. „Dvacet do hlavního závodu a dvacet do rodinného běhu,“ podotkl náměstek.

Trasa karlovarského půlmaratonu, která měří 21,0975 kilometru, bude letos stejná jako loni, kdy doznala změn kvůli uzavřenému Doubskému mostu. Závodníci tak budou obracet už před Dvorským mostem, řeku překonají po lanovém mostě. Zato hned dvakrát proběhnou lázeňským územím.

„Trasa není v porovnání s jinými závody nejrovinatější, přesto je nejrychlejší čas pod 61 minut skvělý,“ komentoval charakter závodu Tomáš Mirovský.

Rekord závodu, 1:00:54, zaběhl v roce 2017 Keňan Wilfred Kimitei. Mezi ženami drží rekord ze stejného roku Keňanka Yvonne Jelagat. Má hodnotu 1:08:19. Letos však, stejně jako loni, afričtí závodníci do Karlových Varů nepřijedou. Díky projektu EuroHeroes tak i tentokrát dostanou šanci špičkoví atleti ze starého kontinentu.