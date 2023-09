Zápach z požáru pražců byl značný, evakuace lidí z okolí ale nebyla nutná

Zatímco na první z nich dají odpověď až vyšetřovatelé, v případě druhé otázky má Oldřich Volf, ředitel Hasičského záchranného sboru (HZS) Karlovarského kraje, jasno. Evakuace nutná nebyla.

„Dostal jsem dost dotazů, proč jsme k tomuto kroku nepřistoupili. Ale kdybychom to udělali, odpovídal bych dnes na to, proč. A kdo to zaplatí?“ konstatoval Volf.

Hasiči nepřetržitě monitorovali stav ovzduší. I když byl zápach spálených pražců cítit prakticky v celém kraji, okamžité hodnoty měření zplodin hoření nebyly v takových koncentracích, které by ohrožovaly zdraví lidí. Specialisté měřili jak koncentrace oxidů dusíku, uhlíku či síry, tak například kyanovodíku, chloru či fosgenu.

Měření vyloučila nebezpečné koncentrace

Pouze nadlimitní množství nebezpečných látek může způsobit zdravotní problémy. Samotný typický zápach provázející hoření sám o sobě nebezpečný není, může být ale obtěžující. Požár takového rozsahu, jaký likvidovali hasiči u Tisové, produkoval velké množství kouře s nebezpečnými látkami.

Opravdu zdraví nebezpečné ale byly koncentrace na místě zásahu, proto hasiči pracovali v dýchací technice. V širším okolí již byly zplodiny hoření naředěné okolním vzduchem. Řada měření provedená chemickou laboratoří z Třemošné vyloučila překročení limitů, aby bylo možné mluvit o nebezpečných koncentracích.

Hasiči potřebovali dostatek vody i nápojů

Vedle samotné likvidace plamenů, které šlehaly do výšky několika desítek metrů, čekala na hasiče i práce hodná dřevorubců. „Museli jsme prořezat stromy v okolí, aby se oheň nerozšířil do lesa. Bylo nutné vysekat také průsek na trase pro vedení vody od čerpadel,“ potvrdil Martin Mulač, ředitel sokolovského územního odboru HZS, fakt, že práce hasiče není jen o hašení.

Jednou ze základních starostí ovšem bylo postarat se o 425 zasahujících hasičů. „Potřebovali energetické a iontové nápoje i stravu,“ uvedl Mulač. Bezprostředně po vzniku požáru se tak do péče o hasiče zapojila i sokolovská radnice, která zajistila pitný režim, a Sokolovská uhelná, která vedle nápojů zajistila i jídlo.

Zachránit se podařilo stroje, garáže i halu

Krizová situace ukázala, že solidarita lidí nemá hranic. „Přijel tam pán ze svatby. Přivezl svatební koláče, dorty a chtěl nám nechat i půl sudu piva. To jsme z pochopitelných důvodů odmítli,“ s úsměvem líčil Oldřich Volf ochotu veřejnosti pomáhat hasičům při jejich více než náročném zásahu.

I když oheň napáchal škodu za více než 40 milionů korun, podařilo se hasičům zachránit například několik stavebních strojů, kamion, garáže a dílny v areálu. A dokonce i halu stojící jenom pár metrů od největších plamenů. „Sokolovská uhelná se přitom už smířila s tím, že také lehne popelem,“ doplnil krajských ředitel hasičů.