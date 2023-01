Policisté jsou vybaveni i defibrilátory, muži ze Sokolova jím zachránili život

Dvaapadesátiletá žena na tísňové lince 158 uvedla, že v bytě našla staršího muže bezvládně ležícího na posteli. Policisté okamžitě vyrazili na udanou adresu.

„Policisté u muže, který bezvládně ležel na rozkládací posteli, zkontrolovali životní funkce. Vzhledem k tomu, že nedýchal, tak ho přemístili na podlahu a jeden z policistů začal s nepřímou masáží srdce a umělým dýcháním prostřednictvím ambuvaku,“ informoval o několik dnů starém případu policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Další z policistů okamžitě začal připravovat k použití automatický externí defibrilátor (AED).

„Následně byl muž na přístroj AED připojen. Ten analyzovat jeho zdravotní stav a po chvíli došlo k výboji. Poté jeden z policistů pokračoval v nepřímé masáži srdce, a to až do příjezdu záchranářů, kteří si muže převzali do své péče,“ dodal policejní mluvčí. Životní funkce u zachraňovaného muže se podařilo obnovit a posádka rychlé záchranné služby ho odvezla do nemocnice.

Policisté v Karlovarském kraji mají celkem 29 přístrojů AED. „Ty mají ve služebních vozidlech policisté z obvodních oddělení či dopravních inspektorátů. V podobných situacích jde o velkého pomocníka,“ zdůraznil mluvčí.

Defibrilátory si pochvalují i strážníci

Přístroje AED ale kromě policistů používají také strážníci, umístěné jsou i na místech, kde se schází více lidí. Například na uzlové zastávce MHD u Tržnice v Karlových Varech nebo v SOS Pointu u Bílé Vody u Chodova. Přístroj používají často při svých výjezdech i hasiči. Například 4. ledna to byla jednotka z Aše, která jej použila při spolupráci se záchrannou službou.

Také karlovarští strážníci mají s přístrojem AED pozitivní zkušenosti. K dispozici mají čtyři přístroje ve svých vozidlech a další dva jsou připravené k použití na ubytovnách. Uložené jsou ve zdravotnickém batohu, jehož součástí jsou mimo jiné prostředky pro zástavu krvácení, obnovu dýchání – tzv. ambuvak s filtry a všemi velikostmi masek a jiné potřeby.

„Zatím poslední výjezd s externím defibrilátorem AED byl na Nový rok, kdy nás o to požádala rychlá záchranná služba,“ uvedla Nikola Záhorová, mluvčí karlovarské městské policie.

„Všichni pracovníci městské policie umí s přístrojem zacházet a dokáží poskytnout první pomoc. Pravidelně děláme školení,“ zdůraznila Záhorová.