Ubodaná těhotná žena i zabité dítě, kriminalisté v kraji loni objasnili všechny vraždy

„Letošní vraždy či jejich pokusy nebo příprava byly všechny objasněny a odbor obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje má tedy stoprocentní úspěšnost. Stejnou objasněnost, co se týče vražd, měl tentýž odbor také v roce 2021,“ potvrdil výsledky krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Krutý Nový rok

Hned první případ se stal na začátku roku. Znásilnění a pokusu o vraždu, se měl dopustit mladý Afghánec, který do města dorazil z Německa. Obětí se stala osmnáctiletá dívka, další ženu ve věku 38 let pachatel bodl do břicha a pořezal. Žena z posledních sil došla do nedaleké restaurace, kde jí lidé zavolali sanitku, která ji v kritickém stavu odvezla do nemocnice. Pachatel po několika hodinách skončil v policejní cele.

Matka zaútočila na děti

Na začátku dubna Karlovými Vary otřásl případ matky, která napadla své děti. Tříletou dceru zabila, pětiletý syn přežil jen díky zásahu lékařů.

Ubodal těhotnou ženu

Na tři desítky bodných ran do hrudníku, břicha, podbřišku a hýždí našli na těle těhotné devětadvacetileté ženy v srpnu. Způsobit je měl její o rok mladší známý, se kterým se sešla v bytě u dalšího známého. Muž po útoku odešel na policejní stanici s tím, že ho žena napadla nožem a on se bránil.

„Policisté se okamžitě vydali do bytu, kde nalezli zraněnou ženu. Společně s přivolanou záchrannou službou poskytli devětadvacetileté ženě první pomoc, ovšem ta nakonec svým rozsáhlým zraněním na místě podlehla. Vzhledem k tomu, že žena měla na těle několik obranných zranění, byl osmadvacetiletý muž policisty zadržen,“ uvedl tehdy policejní mluvčí.

Vozíčkář a prostitutka

Objednávka erotických služeb od vozíčkáře se pro prostitutku na Chebsku zvrtla v srpnu v boj o život. Žena se totiž pokusila svého zákazníka okrást, přičemž muž bleskově zareagoval vytažením nože a útokem. Po jeho útoku skončila v nemocnici

„Žena v autě začala muže masírovat a přitom se mu pokusila z kapsy odcizit finanční prostředky. Muž na to zareagoval tak, že vzal nůž a ženu s ním napadl. Tímto útokem jí způsobil bodnořezné poranění v horní části těla. Žena z vozidla okamžitě vystoupila a z místa utekla,“ popsal událost policejní mluvčí.

Předstíral smrt

Pětatřicetiletý muž se v noci vydal loupit do rodinného domu devětašedesátiletého muže, kde dříve sám bydlel. Napadl přitom spícího devětašedesátiletého muže a způsobil mu zranění. Když se senior probudil, přiložil mu na obličej část povlečení a několik minut ho dusil. Majitel domu dostal v kritické chvíli nápad, že bude předstírat svou smrt. A to mu skutečně zachránilo život. Pomoc později našel u sousedů a policisté na základě jeho informací šli pro pachatele na jisto.

Objednaná vražda

Až výjimečný trest hrozí karlovarské podnikatelce za přípravu vraždy. Žena podle obžaloby požádala známého gangstera, aby připravil o peníze, a pak sprovodil ze světa bohatou realitní makléřku. Muž ale nabídku nepřijal a podnikatelku udal policii. Případ už projednává soud.