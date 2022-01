Z násilí ve Varech je obviněný Afghánec, který dostal azyl v Německu

Policisté muže po hodině a půl dopadli, obvinili z pokusu vraždy a znásilnění. Soud ho poslal do vazby. Policistům útočník řekl, že je migrant a že získal v Německu azyl.

Afghánec se o silvestrovské noci seznámil se sedmatřicetiletou ženou z Karlových Varů. Tři hodiny po půlnoci spolu odešli z jedné restaurace do nedalekého lesa, kde mladík vytáhl nůž a začal ji bodat do břicha a hrudi. Žena upadla na zem, krvácela a mladík začal utíkat. Z městského lesa nedaleko dolního vlakového nádraží v centru Karlových Varů se žena dobelhala do restaurace, kde zkolabovala a upadla do bezvědomí.